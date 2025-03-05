الخميس 6 مارس 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

سعود بن صقر يستقبل محمد عبداللطيف بمناسبة انتهاء فترة عمله

سعود بن صقر يستقبل محمد عبداللطيف بمناسبة انتهاء فترة عمله
5 مارس 2025 22:57

استقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم رأس الخيمة، اليوم، في قصره بمدينة صقر بن محمد، سعادة الدكتور محمد عبداللطيف خليفة، بمناسبة انتهاء فترة عمله وتقاعده عن العمل في حكومة رأس الخيمة حيث تولى خلال مسيرته منصب الأمين العام للمجلس التنفيذي في إمارة رأس الخيمة، والمدير العام لدائرة الموارد البشرية.
كان صاحب السمو حاكم رأس الخيمة قد أصدر قراراً رقم 3 لسنة 2025 يقضي بتكليف الشيخ عبدالله بن حميد القاسمي، رئيس مكتب صاحب السمو حاكم رأس الخيمة، بمهام الأمين العام للمجلس التنفيذي في إمارة رأس الخيمة، بالإضافة إلى مهام عمله، على أن يُعمل بالقرار ابتداءً من تاريخه.
وأعرب صاحب السمو حاكم رأس الخيمة، خلال اللقاء، عن شكره لسعادة الدكتور محمد عبداللطيف خليفة على جهوده المخلصة التي بذلها في تطوير العمل في القطاع الحكومي بالإمارة، والذي أسهم في تحقيق العديد من الإنجازات خلال فترة عمله، متمنياً له التوفيق والسداد في مسيرته المستقبلية.

أخبار ذات صلة
بلدية رأس الخيمة تنظم ملتقى «كفاءة المكاتب الاستشارية»
الأرشيف والمكتبة الوطنية: مليون وثيقة من محاكم رأس الخيمة للحفظ والترميم
المصدر: وام
رأس الخيمة
سعود بن صقر القاسمي
آخر الأخبار
"أرادَ " تبيع مجتمع مَسار 2 الجديد في ربوع الطبيعة بالشارقة والبالغة قيمته 5.6 مليار درهم بعد 3 ساعات فقط من إطلاقه
اقتصاد
"أرادَ" تبيع مجتمع مَسار 2 الجديد في ربوع الطبيعة بالشارقة بقيمة 5.6 مليار درهم بعد 3 ساعات فقط من إطلاقه
28 فبراير 2025
جندي أوكراني خلال تدريب عسكري في منطقة بشرق البلاد (أ ف ب)
الأخبار العالمية
روسيا: ننظر بإيجابية إلى التفاوض حول السلام مع أوكرانيا
اليوم 02:28
عملية عسكرية ضد «داعش» في محافظة بري (من المصدر)
الأخبار العالمية
تحذيرات أميركية من «هجمات محتملة» في الصومال
اليوم 02:28
أفراد من الجيش الباكستاني (أرشيفية)
الأخبار العالمية
باكستان.. مقتل منفذي الهجوم على موقع عسكري شمال البلاد
اليوم 02:28
جاسم البديوي (أرشيفية)
الأخبار العالمية
مكة تستضيف اليوم اجتماعات خليجية مع مصر وسوريا والمغرب والأردن
اليوم 02:28
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©