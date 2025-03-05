«تنمية المجتمع» بأبوظبي تحصد جائزتين في «جوائز ستيفي»

أبوظبي (الاتحاد)

حصدت دائرة تنمية المجتمع – أبوظبي، جوائز «ستيفي الشرق الأوسط وشمال أفريقيا» لعام 2025، حيث فازت بكل من جائزة التميز الذهبية في الابتكار في المؤسسات الحكومة، وجائزة الابتكار الفضية في إدارة وتخطيط وممارسة خدمة العملاء للمؤسسات الحكومية، ما يعكس جهود دائرة تنمية المجتمع – أبوظبي في تقديم مبادرات نوعية تعزز رفاه المجتمع وتدعم استدامة التنمية الاجتماعية.

يأتي التكريم تقديراً لجهود الدائرة في تطوير وتنفيذ مشاريع مبتكرة تسهم في تعزيز مشاركة أفراد المجتمع في رسم مستقبل أكثر إشراقاً في إمارة أبوظبي، عبر مبادرات تشجع طرح الحلول الإبداعية التي تعكس احتياجات المجتمع وتطلعاته.

وفازت الدائرة بالجوائز عن مبادرة «وياكم» المنصة الرقمية المجتمعية بالجائزة الذهبية عن فئة التميز في الابتكار في المؤسسات الحكومية، عبر إشراك أفراد المجتمع في تصميم الحلول المبتكرة وتستقبل مقترحاتهم لمعالجة أهم التحديات المجتمعية المختلفة، حيث استقبلت المبادرة في دوراتها الثلاث أكثر من 500 فكرة قدمها أفراد المجتمع، تم تفعيل عدد كبير منها، ومبادرة «تقهوى» التي أطلقتها الدائرة بالتعاون مع مؤسسة التنمية الأسرية والقطاع الخاص، التي تعد منصة رقمية مبتكرة، والأولى من نوعها في الإمارة، والهادفة إلى تقديم الاستشارات والإرشادات الزوجية من خلال نخبة من المتخصصين في مجال العلاقات الأسرية.

وحصدت الدائرة على الجائزة الفضية ضمن فئة الابتكار في إدارة وتخطيط وممارسة خدمة العملاء للمؤسسات الحكومية، والذي أكد تميز الدائرة في تقديم خدماتها للمتعاملين خلال السنوات الماضية.

وأكدت المهندسة شيخة الحوسني، المدير التنفيذي لقطاع الرصد والابتكار الاجتماعي، أن الفوز بهذه الجوائز يعد ثمرة الرؤية الاستراتيجية التي تنتهجها الدائرة في تعزيز الابتكار الاجتماعي، مشددة على أهمية تطوير المبادرات التي تلبي احتياجات المجتمع بأساليب حديثة ومستدامة.

وأضافت الحوسني: أن دائرة تنمية المجتمع، وتماشياً مع «عام المجتمع» تواصل الجهود الرامية إلى تعزيز إشراك أفراد المجتمع في تصميم الحلول المبتكرة والفاعلة والمستدامة لمختلف الموضوعات الاجتماعية.

وقالت شيخة الحوسني: «الابتكار الاجتماعي هو ركيزة أساسية في تطوير المبادرات التي تستجيب للاحتياجات الفعلية للمجتمع».