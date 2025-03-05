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«هلالنا في بيتنا» يعزز «روح رمضان»

مقر دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي
6 مارس 2025 02:25

دبي (الاتحاد)

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أطلقت دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي، الموسم الثاني، من برنامجها الرمضاني «هلالنا في بيتنا»، تحت مظلة «رمضان في دبي» الذي يشجع أفراد المجتمع على توثيق أجمل لحظات الشهر الفضيل ومشاركتها مع الآخرين عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
يتيح البرنامج للجمهور فرصة المشاركة بصورهم وتسجيلاتهم الخاصة، والتي تشمل أجمل صورة لسفرة رمضانية، وأجمل زاوية مزينة بروح رمضان، وأجمل إضاءة منزلية احتفاءً بالشهر الفضيل، حيث سيتم نشر المشاركات عبر منصات التواصل الاجتماعي للدائرة، وسيتم اختيار ثلاثة فائزين يومياً وتقديم قسائم شرائية قيّمة من مجموعة الفطيم.
وأكد السيد محمد مصبح ضاحي، المدير التنفيذي لقطاع العمل الخيري، المنسق العام لمبادرة «رمضان في دبي» بدائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري، أن هذا البرنامج يأتي في إطار حرص الدائرة على إشراك المجتمع في أجواء رمضان وتعزيز روح العطاء والتواصل الأسري، مضيفاً أن الشهر الفضيل هو فرصة ذهبية لتعزيز قيم ومبادئ ديننا الحنيف، ونسعى من خلال هذه الفعالية إلى استثمار منصات التواصل الاجتماعي في نشر الإيجابية، وخلق بيئة محفزة تتيح للجميع، صغاراً وكباراً، التعبير عن فرحتهم بشهر رمضان المبارك بطريقة إبداعية.
ويأتي البرنامج تأكيداً على دور التواصل الاجتماعي في خلق بيئة محفزة وممتعة خلال الشهر الفضيل، حيث يهدف إلى إشراك جميع فئات المجتمع في أجواء رمضانية مليئة بالإبداع والتنافس الهادف.
ويستمر استقبال المشاركات حتى 19 رمضان، مع ضرورة إضافة وسم الدائرة الخاص بـ«هلالنا في بيتنا» أو الإشارة إلى الحساب الرسمي @IACADDUBAI عند نشر المشاركات.

دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري
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