«الشارقة للعمل التطوعي» تنظم فعاليات توعوية

الشارقة (وام)

تنظم جائزة الشارقة للعمل التطوعي خلال شهر رمضان المبارك سلسلة من الفعاليات التوعوية والمحاضرات الدينية التي تسلط الضوء على أهمية التطوع في بناء مجتمع متماسك ومزدهر، وذلك في إطار جهودها المستمرة لنشر الوعي وترسيخ قيم العمل التطوعي.

وتتضمن الفعاليات مجموعة من الأنشطة المتنوعة التي تتماشى مع أجواء الشهر الفضيل، ومنها تنظيم 4 محاضرات عن بُعد تتناول مواضيع تهدف إلى تعزيز القيم الإسلامية والاجتماعية، مع التركيز على دور الفرد في تحقيق التكافل المجتمعي كما سيتم تنظيم مجالس رمضانية بعد صلاة التراويح، لمناقشة قضايا دينية واجتماعية تُسهم في تعزيز التواصل الإيجابي بين أفراد المجتمع.

ويقدم برنامج «هدي وأثر» عبر فيديوهات توعوية تبرز أثر القيم النبيلة والعمل التطوعي في تحسين جودة الحياة وترسيخ روح العطاء.