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مجلس راشد بن حميد يفتتح أولى جلساته الرمضانية

المشاركون في المجلس (من المصدر)
6 مارس 2025 02:26

عجمان (الاتحاد)

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افتتح مجلس راشد بن حميد أولى جلساته الرمضانية بجلسة بعنوان «شهر المجتمع في عام المجتمع»، برعاية وحضور الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس دائرة البلدية والتخطيط في عجمان، وبمشاركة معالي الدكتور عمر حبتور الدرعي مدير عام مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي، وفضيلة الدكتور نظير محمد عياد، مفتي جمهورية مصر العربية، وأحمد راشد سعيد النيادي مدير عام الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة.
وأعلن الشيخ راشد بن حميد النعيمي في مستهل الجلسة، عن انطلاق المجلس الرمضاني لعام 2025 والذي يعد منبراً للحوار الهادف والتواصل المثمر مع أصحاب الفكر وأهل العلم والمعرفة خاصة في شهر رمضان، والذي تتجدد فيه مواسم الخير ومنابر العلم وملتقيات تبادل الفكر والرأي، كما رحب بضيوف الشرف والحضور الذين حرصوا على المشاركة في المجلس العامر والذي يجمع الخبراء والمختصين.
وأكد الشيخ راشد بن حميد على أن الجلسة الرمضانية ألقت الضوء على عددٍ من القيم المجتمعية الأصيلة لمجتمع دولة الإمارات، والتي جاءت متزامنة مع عام المجتمع ويمثل شهر رمضان الفضيل فرصة مهمة لتعزيز تلك القيم الأصيلة في نفوس الأجيال الناشئة وأدار الإعلامي خالد المرزوقي، الأمسية الدينية التي شهدت حضوراً كبيراً، وتفاعلاً من ضيوف المجلس.
من جهته، أشاد معالي الدكتور عمر حبتور الدرعي بمجلس الشيخ راشد بن حميد، الذي يجمع بين الفكر والإيمانيات في الشهر الفضيل، وجاء متزامناً مع إعلان هذا العام عاماً للمجتمع، تلك المبادرة التي تجمع جهود جميع مؤسسات الدولة لإثراء هذا العام بالطرح الإيماني والمجتمعي لتحفيز أفراد المجتمع نحو الرقي قدماً بالقيم الإنسانية التي تربي عليها مجتمع دولة الإمارات.

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