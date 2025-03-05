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«مسالخ أبوظبي» وتطبيقاتها الذكية جاهزة لخدمة المتعاملين

«مسالخ أبوظبي» وتطبيقاتها الذكية جاهزة لخدمة المتعاملين
6 مارس 2025 02:26

أبوظبي (الاتحاد)

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أكدت بلدية مدينة أبوظبي أن مسالخ أبوظبي تستقبل متعامليها خلال شهر رمضان المبارك وعيد الفطر السعيد، حيث نفذت عدة إجراءات لتحسين الخدمات التي تقدمها مسالخها والمتضمنة: المسلخ الآلي في منطقة ميناء أبوظبي - مسلخ بني ياس - مسلخ الشهامة - مسلخ الوثبة.
وأكدت البلدية التزامها المتواصل بالصحة والسلامة، وضمان سلاسة وكفاءة عمليات مسالخها خلال الشهر الفضيل وعيد الفطر، وفي جميع الأوقات.
وضمن هذا الإطار، نظّمت إدارة الصحة العامة ببلدية مدينة أبوظبي، محاضرات تثقيفية للعاملين في المسالخ، لتعزيز ممارسات الصحة والسلامة، وتغطي هذه المحاضرات موضوعات، مثل السلامة العامة، والتفاعل مع المتعاملين، وإدارة ضغوط العمل خلال شهر رمضان، والتأكيد على أهمية اتباع أفضل الممارسات الصحية، للحفاظ على صحة العمال والمستهلكين معاً، وبهدف التأكد من جاهزية المسالخ قامت بلدية مدينة أبوظبي بإجراء الصيانة اللازمة للمعدات، ومرافق المسالخ.
ولتلبية الطلب المتزايد خلال شهر رمضان وعيد الفطر، ستقوم المسالخ بتمديد ساعات عملها، وستكون المسالخ مفتوحة من الساعة 6 صباحاً حتى 5 مساءً طوال أيام الأسبوع، باستثناء أيام الجمعة، حيث سيتم إغلاق المسالخ مراعاة لوقت صلاة الجمعة من الساعة 11:30 صباحًا حتى 2 ظهراً، ويضمن هذا التعديل قدرة المسالخ على تلبية احتياجات المجتمع بشكل فعّال.
وتتوقع بلدية مدينة أبوظبي ارتفاعاً كبيراً في أعداد الذبائح خلال شهر رمضان لهذا العام، حيث من المتوقع أن يتم إعداد أكثر من 80 ألف ذبيحة، تشمل الأغنام، والماعز، والأبقار، والإبل، ومن المتوقع أن يستقبل المسلخ الآلي 20 ألف ذبيحة، في حين من المتوقع أن يستقبل مسلخ بني ياس 30 ألف ذبيحة، ومسلخ الشهامة 25 ألف ذبيحة، ومسلخ الوثبة 5 آلاف ذبيحة.

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