علماء مصر: تجربة الإمارات في إدارة الشأن الديني تواكب مستجدات العصر

أبوظبي (الاتحاد)

قام أصحاب الفضيلة العلماء ضيوف صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، القادمون من جمهورية مصر العربية، بزيارةٍ للهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة، وكان في استقبالهم بمقر «الهيئة» الرئيسي في أبوظبي معالي الدكتور عمر حبتور الدرعي، رئيس «الهيئة»، مرحباً بهم وشاكراً لهم هذه الزيارة التي أكد أنها فرصة للتعاون وتبادل الرؤى والأفكار التي تعزز ترسيخ القيم الإنسانية السمحة المستمدة من تعاليم ديننا وقيمنا وعاداتنا المتوارثة.

وأَطْلعَ معالي الدرعي العلماء على منجزات «الهيئة» والآلية التي تتبعها في إدارة شؤونها برؤى مبتكرةٍ تتماشى مع التطور الذي يشهده العالم في وسائل التواصل والتقنية، مؤكداً على الدعم الكبير الذي تحظى به «الهيئة» من القيادة الرشيدة للدولة وتمكينها لتحقيق أهدافها، مشيداً بالعلاقات الراسخة بين دولة الإمارات وجمهورية مصر في مختلف المجالات، وارتقاء التعاون بين «الهيئة» والأزهر الشريف المنارة العلمية التاريخية.

ومن جانبهم، أشاد العلماء الضيوف بجهود دولة الإمارات العربية المتحدة وقيادتها الرشيدة في إعلاء القيم السمحة للدين الحنيف، من خلال تنظيمها وتبنيها للمبادرات الثقافية والمجتمعية والإنسانية التي تستهدف تعزيز التعاون والتعايش بين الشعوب، مبدين إعجابهم بالاستراتيجية المتطورة التي تتبعها «الهيئة» في إيصال رسالتها للمجتمع، مؤكدين أنها تواكب مستجدات العصر ومتطلبات الحياة، وتعكس مقدرةً فائقةً ونهجاً فريداً في استغلال المنصات التقنية والرقمية وتسخيرها لخدمة أهدافها بمهنيةٍ تمكن المتعاملين الاستفادة من خدماتها.