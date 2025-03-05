«أوقاف أبوظبي» تعلن موقع مقرها الجديد

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت هيئة الأوقاف و إدارة أموال القُصّر ‎«أوقاف أبوظبي»، نقل مقرها الرئيس إلى موقع جديد في أبوظبي، في خطوة تشكل محطة جديدة في مسيرة نموها المستمر والتزامها بالتميز في خدمة المجتمع.

ويقع المقر الجديد للهيئة الآن في الطابق السادس عشر، ضمن مبنى «ضمان» الرئيس، الكائن في شارع طنب الكبرى، الروضة - المعارض، أبوظبي.

ويمكن للزوار الحصول على المساعدة فور وصولهم إلى مكتب الاستقبال في الطابق الأرضي، حيث يوجد فريق متخصص لتقديم التوجيهات اللازمة حسب الضرورة.

وتستفيد أوقاف أبوظبي من المرافق والبنية التحتية المتطورة للمقر الجديد لتحقيق أقصى قدر ممكن من التأثير المالي والاجتماعي في المجتمع، بالإضافة إلى تحسين سبل الوصول والكفاءة التشغيلية لدعم الجهات المعنية كافة من الأفراد والمؤسسات بأفضل صورة ممكنة.

وتزامناً مع انتقالها إلى مقرها الجديد، أطلقت أوقاف أبوظبي موقعها الإلكتروني الجديد (adawqaf.gov.ae)، وهي منصة رقمية شاملة توفر وجهة موحدة لكافة خدمات أوقاف أبوظبي والمعلومات المتعلقة بها. يوفر الموقع الإلكتروني الجديد معلومات مفصلة حول الفرص الوقفيّة، ويتيح للمستخدمين المشاركة في مختلف المبادرات الاجتماعية.

كما يتضمن أقساماً مخصصة لإدارة أموال القُصّر، وتحديثات آنية عن مشروعات ومبادرات أوقاف أبوظبي المختلفة.

وتستمر جميع خدمات أوقاف أبوظبي في العمل بسلاسة من الموقع الجديد، ما يضمن استمرار تقديم الدعم للمستفيدين والشركاء دون انقطاع.

ويمكن للعملاء والمستخدمين زيارة أوقاف أبوظبي في مقرها الجديد، أو الوصول إلى خدماتها عبر الموقع الإلكتروني.