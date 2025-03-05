الحكام يستقبلون المهنئين بشهر رمضان المبارك

إمارات الدولة (وام)

استقبل صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بحضور سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة، رئيس مجلس القضاء، مساء أمس، أعضاء السلطة القضائية في إمارة الشارقة الذين قدموا للسلام على سموه وتهنئته بمناسبة قدوم شهر رمضان المبارك.

وتبادل سموه مع أعضاء السلطة القضائية في إمارة الشارقة، التهاني بالشهر الفضيل، راجين من الباري عز وجل أن يعين الجميع على الطاعات والعبادات وأن يكتب للمسلمين جميعاً الأجر العظيم.

كما واصل صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، مساء أمس، وبحضور سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب حاكم الشارقة، وسمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة، وسمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة، استقبال المهنئين بحلول شهر رمضان المبارك، وذلك في قصر البديع العامر.

وتلقى سموه التهاني والتبريكات بهذه المناسبة الدينية العظيمة من معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية، والمستشار الدكتور حمد سيف الشامسي النائب العام للدولة، ومن كبار المسؤولين ورجال الأعمال وأعيان البلاد والمواطنين.

وأعرب المهنئون عن خالص تهانيهم وتبريكاتهم لصاحب السمو حاكم الشارقة بقدوم الشهر الفضيل، متمنّين لسموه موفور الصحة ودوام العافية، وأن يعيد الباري عز وجل هذه المناسبة الدينية المباركة على سموه أعواماً عديدة، وأن يديم المولى عز وجل على دولة الإمارات المزيد من التقدم والرخاء، وعلى الأمتين العربية والإسلامية اليُمن والخير والبركات.

واستقبل صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، بحضور سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي، المهنئين بشهر رمضان المبارك، مساء أمس، في قصر الزاهر. وتقبل سموهما التهاني والتبريكات بهذه المناسبة المباركة من القارئ هشام الهراز الإمام والخطيب بوزارة الأوقاف المغربية، والقارئ جابر قيطان وضيوف برنامج رمضان عجمان.

كما تقبل سموهما التهاني من أعيان ووجهاء القبائل، وعدد من المواطنين والمقيمين بالدولة، الذين أعربوا عن خالص تهانيهم وتبريكاتهم بهذه المناسبة المباركة، راجين من المولى عز وجل أن يعيدها على سموّهما بموفور الصحة ودوام العافية وعلى دولة الإمارات وقيادتها الرشيدة وشعبها والأمتين العربية والإسلامية بالتقدم، والرقي، واليمن، والبركات.

كما استقبل صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، بحضور سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، معالي صقر غباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي وأعضاء المجلس الذين قدموا للسلام على سموه وتهنئته بشهر رمضان المبارك إلى جانب جموع المهنئين بحلول شهر رمضان المبارك.

واستقبل صاحب السمو حاكم الفجيرة اللواء محمد أحمد بن غانم الكعبي القائد العام لشرطة الفجيرة ووفداً من شرطة الفجيرة بمناسبة تكريمهم من قبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، ضمن الفائزين ببرنامج سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك للتميز والذكاء المجتمعي عن مبادرة (برنامج أجيال الشرطة - القيادة العامة لشرطة الفجيرة).

وتقبل سموّه التهاني والتبريكات من الشيوخ وكبار المسؤولين ورؤساء ومديري الدوائر المحلية والاتحادية وأعيان البلاد والمواطنين وأبناء الجاليات العربية والإسلامية والأجنبية.

وعبر المهنئون عن صادق مشاعرهم بهذه المناسبة، داعين الله عز وجل أن يعيدها على سموه بموفور الصحة والسعادة وعلى شعب الإمارات بالتقدم والازدهار وعلى الأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات.

واستقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا، عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، بقصر سموه، وبحضور سمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا ولي عهد أم القيوين، المهنئين بشهر رمضان المبارك. فقد تقبل صاحب السمو حاكم أم القيوين التهاني والتبريكات من معالي سعيد محمد الرقباني المستشار الخاص لصاحب السمو حاكم الفجيرة، والسيد علي بن السيد عبدالرحمن الهاشمي مستشار الشؤون القضائية والدينية بديوان الرئاسة.

كما تقبل سموه التهاني والتبريكات من الشيوخ والمواطنين وأبناء الجاليات العربية والإسلامية والأجنبية بالدولة والتجار ومديري البنوك والشركات العاملة بالدولة.

وأعرب المهنئون عن خالص تهانيهم وتبريكاتهم لسموه بقدوم شهر رمضان المبارك، راجين المولى عز وجل أن يديم هذه المناسبة الدينية على سموه بموفور الصحة ودوام العافية وعلى شعب الإمارات بالسعادة والرقي.

واستقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، في مجلس الضيافة بخزام مساء أمس، المهنئين بشهر رمضان المبارك، من كبار المسؤولين، والمواطنين، وأبناء الجاليات العربية والإسلامية، على مأدبة إفطار. وتبادل سموه التهاني بالشهر الفضيل مع المهنئين، الذين دعوا الله عزّ وجلّ أن يعيد هذه المناسبة المباركة على سموه بموفور الصحة والعافية، وعلى دولة الإمارات، والأمتين العربية والإسلامية باليُمن والخير والبركات.

حضر الاستقبال والمأدبة الشيخ أحمد بن سعود بن صقر القاسمي، رئيس دائرة الخدمات العامة في رأس الخيمة، والشيخ خالد بن سعود بن صقر القاسمي، نائب رئيس مجلس إدارة مكتب الاستثمار والتطوير في رأس الخيمة، والشيخ صقر بن سعود بن صقر القاسمي، رئيس مجلس إدارة شركة سيراميك رأس الخيمة، وعدد من المسؤولين.

وكان صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، قد استقبل أمس الأول في مجلس الضيافة بخزام، معالي شيرالي كبير، وزير الصناعة والتقنيات الحديثة في جمهورية طاجيكستان، والمهنئين بشهر رمضان المبارك. وتقبل سموه التهاني بهذه المناسبة المباركة من كبار المسؤولين، ومديري الدوائر المحلية والاتحادية، ورجال الأعمال، والمواطنين وأبناء الجاليات العربية والإسلامية الذين قدموا لتهنئة سموه بالشهر الفضيل.

وتقدم الجميع بالدعاء إلى الله، عز وجل، أن يعيد هذه المناسبة المباركة على صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، بموفور الصحة والعافية، وعلى شعب دولة الإمارات، والأمتين العربية والإسلامية باليُمن والخير والبركات.