وزير العدل يشدّد على دور البحث العلمي في الابتكار

أبوظبي (وام)

اطّلع معالي عبدالله بن سلطان بن عواد النعيمي، وزير العدل، على جهود مركز تريندز للبحوث والاستشارات، البحثية، ودوره في تمكين الشباب، وتعزيز المعرفة القانونية.

وأكد معاليه خلال زيارته للمركز، أن الاهتمام بالبحث العلمي والأكاديمي، يتماشى مع رؤية وزارة العدل في تبني الأفكار الابتكارية واستشراف المستقبل، بما يساهم في تقديم خدمات قضائية أكثر كفاءة وفعالية تلبي احتياجات المتعاملين.

وأشاد معاليه بالدور الذي يقوم به مركز «تريندز»، واصفاً إياه بأنه نموذجٌ ناجح في تعزيز دور الشباب وتمكينهم بفضل وضوح رؤيته وتركيزه على تحقيق أهدافه.