تعاون بين «تريندز» ومؤسسة «الأخوة الإنسانية»

أبوظبي (الاتحاد)

وقع مركز «تريندز» للبحوث والاستشارات، ومؤسسة «الأخوة الإنسانية»، اتفاقية تعاون بهدف تعزيز دور البحث العلمي وترسيخ قيم الحوار والتفاهم بين الثقافات.

وقد وقع الاتفاقية التي تمت بمقر مركز تريندز في أبوظبي كل من الدكتور محمد عبدالله العلي الرئيس التنفيذي للمركز والمنسينيور د. يوأنس لحظي جيد، رئيس مؤسسة الأخوة الإنسانية، بحضور السفير الدكتور خالد الغيث، الأمين العام للجنة العليا للأخوة الإنسانية، والشيخ موفق طريف، الزعيم الروحي للطائفة الدرزية، والإمام محمد التوحيدي، نائب رئيس مجلس الأئمة العالمي، والإعلامي رفعت بوعساف، ولينا ناصر البلوشي، الخبيرة في حقوق الإنسان، ومسؤولي وموظفي الجانبين.

يهدف هذا التعاون إلى تعزيز البحث العلمي والتعاون المشترك بين الطرفين في المجالات ذات الاهتمام المشترك، بما يسهم في تحقيق أهدافهما المعلنة. كما يركز الاتفاق على دعم وإجراء بحوث أصيلة تستند إلى المعلومات الميدانية والأدلة والوقائع، وتوظيفها لخدمة المجتمع وصنّاع القرار، بالإضافة إلى توسيع القاعدة المعرفية والاستفادة من الخبرات في مجالات السياسات والبحوث.

وتتضمن الاتفاقية وضع إطار رسمي للتواصل والتنسيق بين الجانبين، مما يمكنهما من تحقيق أهدافهما المشتركة في مجال البحث والمعرفة، مع التركيز على تبادل الدراسات والخبرات وتنظيم الفعاليات العلمية والمؤتمرات وورش العمل المشتركة.

تأتي هذه الشراكة في إطار جهود المؤسستين لتعزيز التعاون البحثي والمعرفي وتوفير منصة علمية تسهم في تطوير السياسات العامة ونشر المعرفة على نطاق أوسع.

يشار إلى أن مؤسسة الأخوة الإنسانية هي هيئة مصرية، غير ربحية، تهدف لدعم وتعزيز الأخوة الإنسانية ونشر قيم ومبادئ وثيقة الأخوة الإنسانية، وثقافة الأخوة والتعايش.