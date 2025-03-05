الخميس 6 مارس 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

تعاون بين «تريندز» ومؤسسة «الأخوة الإنسانية»

محمد العلي ويوأنس لحظي خلال توقيع الاتفاقية (من المصدر)
6 مارس 2025 02:26

أبوظبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
وزير العدل يشدّد على دور البحث العلمي في الابتكار
ندوة لـ«تريندز» تناقش الشراكة الاستراتيجية لتكتل «البريكس»

وقع مركز «تريندز» للبحوث والاستشارات، ومؤسسة «الأخوة الإنسانية»، اتفاقية تعاون بهدف تعزيز دور البحث العلمي وترسيخ قيم الحوار والتفاهم بين الثقافات.
وقد وقع الاتفاقية التي تمت بمقر مركز تريندز في أبوظبي كل من الدكتور محمد عبدالله العلي الرئيس التنفيذي للمركز والمنسينيور د. يوأنس لحظي جيد، رئيس مؤسسة الأخوة الإنسانية، بحضور السفير الدكتور خالد الغيث، الأمين العام للجنة العليا للأخوة الإنسانية، والشيخ موفق طريف، الزعيم الروحي للطائفة الدرزية، والإمام محمد التوحيدي، نائب رئيس مجلس الأئمة العالمي، والإعلامي رفعت بوعساف، ولينا ناصر البلوشي، الخبيرة في حقوق الإنسان، ومسؤولي وموظفي الجانبين.
يهدف هذا التعاون إلى تعزيز البحث العلمي والتعاون المشترك بين الطرفين في المجالات ذات الاهتمام المشترك، بما يسهم في تحقيق أهدافهما المعلنة. كما يركز الاتفاق على دعم وإجراء بحوث أصيلة تستند إلى المعلومات الميدانية والأدلة والوقائع، وتوظيفها لخدمة المجتمع وصنّاع القرار، بالإضافة إلى توسيع القاعدة المعرفية والاستفادة من الخبرات في مجالات السياسات والبحوث.
وتتضمن الاتفاقية وضع إطار رسمي للتواصل والتنسيق بين الجانبين، مما يمكنهما من تحقيق أهدافهما المشتركة في مجال البحث والمعرفة، مع التركيز على تبادل الدراسات والخبرات وتنظيم الفعاليات العلمية والمؤتمرات وورش العمل المشتركة.
تأتي هذه الشراكة في إطار جهود المؤسستين لتعزيز التعاون البحثي والمعرفي وتوفير منصة علمية تسهم في تطوير السياسات العامة ونشر المعرفة على نطاق أوسع.
يشار إلى أن مؤسسة الأخوة الإنسانية هي هيئة مصرية، غير ربحية، تهدف لدعم وتعزيز الأخوة الإنسانية ونشر قيم ومبادئ وثيقة الأخوة الإنسانية، وثقافة الأخوة والتعايش.

تريندز
مركز تريندز للبحوث والاستشارات
مركز تريندز
الأخوة الإنسانية
محمد العلي
آخر الأخبار
"أرادَ " تبيع مجتمع مَسار 2 الجديد في ربوع الطبيعة بالشارقة والبالغة قيمته 5.6 مليار درهم بعد 3 ساعات فقط من إطلاقه
اقتصاد
"أرادَ" تبيع مجتمع مَسار 2 الجديد في ربوع الطبيعة بالشارقة بقيمة 5.6 مليار درهم بعد 3 ساعات فقط من إطلاقه
28 فبراير 2025
جندي أوكراني خلال تدريب عسكري في منطقة بشرق البلاد (أ ف ب)
الأخبار العالمية
روسيا: ننظر بإيجابية إلى التفاوض حول السلام مع أوكرانيا
اليوم 02:28
عملية عسكرية ضد «داعش» في محافظة بري (من المصدر)
الأخبار العالمية
تحذيرات أميركية من «هجمات محتملة» في الصومال
اليوم 02:28
أفراد من الجيش الباكستاني (أرشيفية)
الأخبار العالمية
باكستان.. مقتل منفذي الهجوم على موقع عسكري شمال البلاد
اليوم 02:28
جاسم البديوي (أرشيفية)
الأخبار العالمية
مكة تستضيف اليوم اجتماعات خليجية مع مصر وسوريا والمغرب والأردن
اليوم 02:28
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©