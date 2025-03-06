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علوم الدار

"تدوير" تطلق حملة "نقاء" الرمضانية لتعزيز الاستدامة والتوعية

"تدوير" تطلق حملة "نقاء" الرمضانية لتعزيز الاستدامة والتوعية
6 مارس 2025 11:32

أطلقت مجموعة تدوير حملة رمضانية تحت شعار "نقاء"، والتي تهدف إلى دمج القيم الإنسانية والروحانية لشهر رمضان مع مفاهيم الاستدامة، وذلك سعياً لتحقيق مستقبل أكثر نظافة واستدامة للأجيال القادمة.

وأكد عبد الواحد جمعة المدير التنفيذي لإدارة الاتصال والتوعية في مجموعة تدوير، أن شهر رمضان يمثل فرصة ثمينة للتأمل وتعزيز التآلف والترابط بين الناس، مشيراً إلى أهمية تقديم الدعم للمجتمع.

وأضاف أنه من خلال حملة "نقاء" تسعى المجموعة إلى تحفيز أفراد المجتمع على تبني الاستدامة كجزء من هذه القيم الإنسانية السامية، وذلك من خلال تقليل النفايات، وإعادة استخدام الموارد، وإعادة التدوير، من أجل بناء مستقبل أكثر نظافة ونقاء، لافتاً إلى أنه يمكن للجميع المشاركة في هذه المبادرات لإحداث فرق مهم وضمان عالم أكثر استدامة للأجيال القادمة.

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وتوفر الحملة فرصاً متعددة للجمهور للمشاركة في تعزيز مبادئ الاستدامة الثلاثة (تقليل النفايات وإعادة استخدام الموارد وإعادة التدوير)، عبر حضور الفعاليات المختلفة والتفاعل مع أخبار المجموعة عبر قنوات التواصل الاجتماعي.

كما ينظم فريق المشاركة المجتمعية في مجموعة تدوير، أنشطة متنوعة خلال شهر رمضان تتضمن فعاليات في مهرجان الشيخ زايد وفي حديقة أم الإمارات إضافة إلى ورش عمل وحوارات بناءة في مهرجان "لمه عل بحر".

وسيتاح للجمهور فرصة للفوز بجوائز قيمة عبر متابعتهم لقنوات التواصل الاجتماعي الخاصة بمجموعة تدوير التي تشمل المسابقات الأسبوعية ومقاطع الفيديو المؤثرة وآخر المستجدات حول أنشطة المجموعة خلال الشهر الفضيل.

المصدر: وام
تدوير
رمضان
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