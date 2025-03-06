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علوم الدار

الطقس المتوقع في الإمارات غداً

الطقس المتوقع في الإمارات غداً
6 مارس 2025 18:20

 توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحوا بوجه عام وغائماً جزئياً أحياناً على بعض المناطق الغربية، مع ارتفاع في درجات الحرارة، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً.
الرياح: جنوبية شرقية - شمالية شرقية / 10 إلى 25 تصل إلى 35 كم/س.الخليج العربي: خفيف - متوسط الموج أحياناً.
وسيحدث المد الأول عند الساعة 06:35.الجزر الأول عند الساعة 13:20 .
بحر عمان: خفيف الموج.
وسيحدث المد الأول عند الساعة 17:03 والمد الثاني عند الساعة 02:51، والجزر الأول عند الساعة 09:49 والجزر الثاني عند الساعة 22:15.

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