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علوم الدار

حمدان بن زايد يستقبل جموع المهنئين بشهر رمضان المبارك

حمدان بن زايد يستقبل جموع المهنئين بشهر رمضان المبارك
6 مارس 2025 21:03

استقبل سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، في قصر النخيل بأبوظبي، جموع المهنئين من الشيوخ والمسؤولين والمواطنين الذين توافدوا لتقديم التهاني والتبريكات بحلول شهر رمضان المبارك.

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وتبادل سموه التهاني والتبريكات مع الحضور بمناسبة شهر رمضان المبارك، متمنين لسموه دوام الصحة والعافية، وأن يديم على دولة الإمارات وشعبها الكريم نعمة الأمن والأمان وأن ينشر بين جنباتها وبين مختلف شرائح المجتمع المحبة والسلام والتسامح وهي تنعم في ظل قيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، «حفظه الله» بالخير والتقدم والازدهار والأمن والأمان.

المصدر: وام
حمدان بن زايد
التهاني
شهر رمضان
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