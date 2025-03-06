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علوم الدار

الإمارات تدين الهجوم الإرهابي في شمال غرب باكستان

شعار وزارة الخارجية
6 مارس 2025 21:56

دانت دولة الإمارات بشدة الهجوم الإرهابي الذي استهدف منشأة أمنية في شمال غرب باكستان، مما أدى إلى مقتل وإصابة عشرات الأشخاص الأبرياء.
وأكدت وزارة الخارجية، في بيان، أن دولة الإمارات تعرب عن استنكارها الشديد لهذه الأعمال الإجرامية، ورفضها الدائم لجميع أشكال العنف والإرهاب التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار وتتنافى مع القانون الدولي.
وأعربت الوزارة عن خالص تعازيها ومواساتها إلى الحكومة الباكستانية والشعب الباكستاني الصديق، ولأهالي وذوي الضحايا جراء هذه الجريمة الإرهابية، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين.

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