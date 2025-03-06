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علوم الدار

منصور بن زايد يشارك موظفي ديوان الرئاسة مأدبة الإفطار الرمضاني

منصور بن زايد يشارك موظفي ديوان الرئاسة مأدبة الإفطار الرمضاني
6 مارس 2025 22:26

شارك سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، موظفي الديوان مأدبة الإفطار الرمضاني التي أقيمت في «فندق قصر الإمارات».

وتبادل سموه والحضور، خلال المأدبة التي نظمها ديوان الرئاسة، التهاني والأمنيات بمناسبة شهر رمضان المبارك، داعين الله عز وجل أن يجعله شهر خير وبركة على الجميع ويعيده على دولة الإمارات، قيادة وحكومة وشعباً بمزيد من الخير والازدهار في ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة «حفظه الله».

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كما تبادل الحضور الأحاديث الودية بشأن أهمية تعزيز قيم التواصل والتراحم خاصة خلال الشهر الفضيل، بجانب توثيق الأواصر بين موظفي الديوان لا سيما في «عام المجتمع»، الذي يمثل فرصة لتعزيز المبادرات الهادفة إلى تقوية الروابط الاجتماعية.

حضر المأدبة، سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون التنموية وأسر الشهداء ومعالي الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان مستشار رئيس الدولة وعدد من الوزراء وكبار المسؤولين في ديوان الرئاسة.

المصدر: وام
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