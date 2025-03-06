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علوم الدار

18 خدمة تفاعلية واستعلامية للمنشآت والعمالة المساعدة عبر الهاتف

مبنى وزارة الموارد البشرية والتوطين (الاتحاد)
7 مارس 2025 02:18

دبي (الاتحاد) 

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أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين، عن 18 خدمة للمنشآت والعمالة المساعدة من مركز الاتصال التابع للوزارة على الرقم 600590000.
وتشمل الخدمات الخاصة بأصحاب المنشآت التقارير الخاصة بأصحاب المنشآت، ومنها كشف رواتب المنشأة «حماية الأجور»، وقائمة بطاقات عمل المواطنين، وفائض الضمانات المصرفية، وكشف إلغاء أعمال المنشأة، وتقرير التوطين الخاص بمستهدفات التوطين، والحصول على نسخة من عقد العمل، والتقرير الشامل للمنشأة، فضلاً عن خدمة تستهدف العاملين في القطاع الخاص، وتمكنهم من طلب شهادة لمن يهمه الأمر.
وتشمل الخدمات الخاصة بأصحاب عمل العمالة المساعدة، كشف حساب العمالة المساعدة، وتقرير حماية الأجور، والحصول على نسخة من عقد العمل.
وتضم الخدمات، دفع رسوم الموافقة المبدئية لتصريح العمل، ودفع رسوم تقييم المنشأة المحظورة، ودفع غرامة تصريح العمل، ودفع رسوم موافقة من هم على كفالة ذويهم وحاملي الإقامة الذهبية، بالإضافة إلى دفع غرامة المنشأة، والدفع السريع لغرامة عدم الالتزام بالاشتراك في منظومة التعطل عن العمل.

وزارة الموارد البشرية والتوطين
الإمارات
العمالة المساعدة
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