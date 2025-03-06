شرطة أبوظبي تعزز الوعي المروري بـ«درب السلامة»

أبوظبي (الاتحاد)

نظمت شرطة أبوظبي محاضرة لتعزيز التوعية والثقافة المرورية لدى طلبة جامعة العين للعلوم والتكنولوجيا حول أهداف حملة «درب السلامة 2) والالتزام بقواعد وأنظمة المرور وتجنب المخالفات والسلوكيات السلبية والأخطاء الجسيمة التي تؤدي لوقوع الحوادث المؤلمة، ويأتي انعقادها ضمن الأولوية الاستراتيجية وهي أمن الطرق.

وحذر المقدم ناصر عبدالله الساعدي رئيس قسم الإعلام الأمني في إدارة الإعلام الأمني السائقين من خطورة الانحراف المفاجئ وعدم الالتزام بخط السير الإلزامي حيث يعد من أبرز أسباب وقوع الحوادث المرورية الخطرة، مشيراً إلى أن خط السير الإلزامي هو المسار الذي يجب على قائد المركبة اتباعه وعدم الخروج منه، حول التقاطعات المحكومة بالإشارات الضوئية، والالتزام بالخروج من التقاطع في المسار الذي دخل منه إلى التقاطع تفادياً لوقوع الحوادث المرورية.

ولفت إلى أن عدم الالتزام بخط السير الإلزامي يشكل خطورة عالية بسبب نوعية الحوادث التي تقع في التقاطعات وفقاً للتصميم الهندسي للتقاطعات، وقد تؤدي هذه النوعية من الحوادث إلى حالات تصادم أو انقلاب المركبة مما قد يتسبب في وقوع إصابات ووفيات واحتمالية دهس المشاة.

وأوضح، أن الانشغال بغير الطريق يهدد سلامة السائق وسلامة مرافقيه ومستخدمي الطريق عند انحراف المركبة عن طريقها، وحذر من مفاجآت الطريق والتوقف المفاجئ للمركبات أثناء حركة السير، والانتباه دائماً لمفاجآت الطريق مثل وجود عوائق في الطريق، وتطاير المواد من الشاحنات.

وحث السائقين على ضرورة تحريك مركباتهم عند وقوع الحوادث المرورية البسيطة أو الأعطال أو انفجار الإطار خارج الطريق إلى أقرب مكان آمن، وطلب المساعدة من مركز القيادة والتحكم بشرطة أبوظبي لإفساح المجال لمرور المركبات الأخرى، وعدم عرقلة حركة السير والاستفادة من تطبيق ساعد لتخطيط الحوادث البسيطة.

واشتملت المحاضرة على عرض فيديوهات لحوادث واقعية توضح نتائج ارتكاب السلوكيات الخاطئة في وقوع الحوادث المرورية المؤلمة، وحث المقدم ناصر عبدالله الساعدي على ضرورة نشر الفيديوهات لسائقي المنازل وسائقي الشركات والأسر للاستفادة منها في تجنب مثل هذه السلوكيات الخطرة مستقبلاً والتقيد بقيادة آمنة وملتزمة بالقوانين والأنظمة على الطرقات.