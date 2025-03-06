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علوم الدار

اختتام برنامج «أكاديمية رائدات الأعمال» بجامعة نيويورك أبوظبي

خلال اختتام البرنامج (وام)
7 مارس 2025 02:16

أبوظبي (وام)

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استضافت «ستارت إيه دي»، منصة تسريع الأعمال العالمية المدعومة من شركة «تمكين» التي تتخذ من جامعة نيويورك أبوظبي مقراً لها، بالتعاون مع البعثة الأميركية في الدولة حفل ختام النسخة الخامسة من برنامج «أكاديمية رائدات الأعمال».
حضر الحفل الذي أقيم بحرم الجامعة مارتينا سترونغ، سفيرة الولايات المتحدة الأميركية لدى الدولة، وعدد من المسؤولين.
شكل الحدث منصة متميزة لسيدات الأعمال الطموحات لإظهار ما يتمتعن به من إمكانات إبداعية وروح ريادية، وتسليط الضوء على أثر المشروعات التي تقودها السيدات الإماراتيات في الأسواق العالمية.
وخلال السنوات الخمس الماضية، نجحت الشركات المشاركة في البرنامج في ترسيخ مكانتها وتعزيز مساهماتها على مستوى الاقتصاد المحلي، إذ تمكنت من تحقيق عائدات وصلت إلى 46 مليون دولار أميركي، وجمع تمويل بلغ 13 مليون دولار أميركي، وتوفير 608 فرص عمل.
وقالت نهال شيخ، المديرة المساعدة لمنصة «ستارت إيه دي» إن المرأة الإماراتية تؤدي دوراً فاعلاً في جهود التحول الاقتصادي على المستوى الوطني، وأسست أكثر من 128 ألفاً و400 سيدة شركات صغيرة ومتوسطة تتجاوز قيمتها 16 مليار دولار أميركي، وتمارس أنشطتها في دولة الإمارات.

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