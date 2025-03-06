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علوم الدار

«التربية»: معادلة الشهادات الدراسية «إلكترونية» بالكامل

وزارة التربية والتعليم (من المصدر)
7 مارس 2025 02:18

دينا جوني (أبوظبي) 

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أعلنت وزارة التربية والتعليم، تحديث خدمة معادلة الشهادات الدراسية، التي أصبحت متاحة بالكامل عبر القنوات الرقمية، وذلك في إطار جهودها نحو تصفير البيروقراطية الحكومية. 
ولفتت الوزارة إلى توافر جميع الخدمات المتعلقة بمعادلة الشهادات الدراسية للطلبة من الصف التاسع حتى الثاني عشر إلكترونياً، سواء كانت الشهادات صادرة من داخل الدولة أو خارجها، حيث يمكن للطلبة وأولياء الأمور الآن تقديم طلبات المعادلة بسهولة، عبر تطبيق الوزارة أو الموقع الإلكتروني، من دون الحاجة إلى زيارة المراكز الحكومية، وتشمل هذه الخدمات: (طلب معادلة شهادة التعليم العام للصف الثاني عشر، سواء من داخل الدولة أو خارجها، إلى جانب طلبات معادلة شهادات صفوف النقل من الصف التاسع إلى الحادي عشر، مع توفير خدمة التحقق من صحة المعادلة إلكترونياً).
كما أعلنت الوزارة عن دمج خدمة التسجيل بالمسار المتقدم لطلبة الحلقة الثانية مع خدمة تسجيل وقبول طالب في المدرسة الحكومية، ما يسهم في تبسيط الإجراءات، وتقليل الخطوات الإدارية اللازمة للتسجيل. 
وأكدت الوزارة، أن آخر موعد لتقديم طلبات التسجيل هو اليوم، داعية الطلبة وأولياء الأمور إلى الاستفادة من الخدمات الرقمية المتاحة لإنجاز معاملاتهم.
وتأتي هذه الخطوات ضمن استراتيجية الوزارة لتعزيز الخدمات الرقمية وتقديم حلول مبتكرة تسهم في رفع كفاءة النظام التعليمي، بما يواكب توجهات الحكومية في تقديم خدمات أكثر سرعة وكفاءة، كما تسهل الإجراءات على الطلبة وأولياء الأمور.
وأعلنت الوزارة تعديل أوقات الخدمة، خلال شهر رمضان، لافتة إلى أن المنافذ ستستقبل المراجعين، من الاثنين إلى الخميس، من الساعة التاسعة صباحاً حتى الثانية بعد الظهر، ولغاية الحادية عشرة والنصف أيام الجمعة، كما سيواصل مركز الاتصال استقبال استفسارات المتعاملين وملاحظاتهم طوال أيام الأسبوع، من الساعة السابعة صباحاً لغاية الخامسة مساء.

توثيق الشهادات الدراسية
وزارة التربية والتعليم
الإمارات
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