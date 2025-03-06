«دبي للإعلام» يُنظّم ورشة تعريفية ببرامج «نافس»

دبي (الاتحاد)

نظم مجلس دبي للإعلام، بالتعاون مع «مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية»، في مقر المجلس بدبي، ورشة تعريفية ببرامج ومبادرات «نافس»، بحضور ممثلي الشركات والمؤسسات الشركاء ضمن مبادرة «تعهّد المواهب الإعلامية الإماراتية» التي أطلقها المجلس بتوجيهات سموّ الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي، رئيس مجلس دبي للإعلام، بهدف اكتشاف وتدريب المواهب الإعلامية الإماراتية، ولاسيما طلبة الإعلام، وإعدادهم بصورة مهنية متميزة للالتحاق بسوق العمل ضمن القطاع الخاص، وذلك في إطار الشراكة مع كبرى الشركات والمؤسسات الإعلامية العالمية والعربية والمحلية الرائدة.

وجاءت ورشة العمل في إطار تعاون الجانبين في ترجمة رؤية القيادة الرشيدة لدعم الكوادر والمواهب الوطنية، وزيادة فرصها في المجال الإعلامي، ورفع تنافسيتها وتمكينها من الوصول إلى فرص التوظيف المناسبة في مؤسسات قطاع الإعلام ضمن مختلف روافده.

وأعربت نهال بدري، الأمين العام لمجلس دبي للإعلام، عن تقديرها لجهود «مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية»، وما يقدمه من دعم للمبادرة في سياق رسالته نحو توسيع دائرة الفرص أمام المواهب الإماراتية في مختلف التخصصات، بما في ذلك المجال الإعلامي، مثمنةً تعاون شركاء التعهد، وحرصهم على التعرف على المسارات كافة التي يمكنهم من خلالها دعم أهداف التعهد، وتحقيق غاياته في إعداد جيل جديد على مستوى عالمي، واكتشاف وتمكين الكوادر الإعلامية الإماراتية من الحصول على الفرص المناسبة للعمل ضمن المؤسسات الإعلامية الخاصة.

وقالت: «حرصنا من خلال الورشة التعريفية على إلقاء مزيد من الضوء على برنامج «نافس» لتمكين شركائنا من الشركات والمؤسسات الإعلامية الخاصة من التعرف بصورة أكثر تفصيلاً على ما يقدمه البرنامج من مميزات داعمة لأهداف التعهد، إذ تأتي شراكتنا مع البرنامج وكذلك المؤسسات والشركات المنضمين إلى التعهد في إطار حرص مجلس دبي للإعلام على بناء شبكة من علاقات التعاون الوثيقة مع الجهات كافة القادرة على دعم رسالته في اكتشاف وتمكين جيل جديد من الإعلاميين الإماراتيين الشباب».

وأضافت بدري: «الاستثمار في الكوادر الإعلامية الشابة هو استثمار في بناء مستقبل الإعلام الوطني، وضمان استدامته وتنافسيته إقليمياً وعالمياً، وانطلاقاً من تلك الرؤية يواصل مجلس دبي للإعلام جهوده بالتعاون مع الشركاء لتمكين الشباب وتطوير خبراتهم المهنيّة وصقل مهاراتهم العلمية والعملية في المجال الإعلامي، بما يضمن تزويدهم بالأدوات اللازمة التي تكفل لهم أعلى مستويات التميز».

وأوضح سيف السويدي، مدير مشاريع في مجلس دبي للإعلام، أن الورشة تأتي في إطار حرص المجلس على تحقيق مبادرة «تعهد المواهب الإعلامية الإماراتية» لأهدافها بصورة عملية وموضوعية تخدم قطاع الإعلام في الدولة، وتعين على اكتشاف المزيد من الطاقات الإماراتية المبدعة في هذا المجال.



أهداف «نافس»

تضمنت الورشة شرحاً لأهداف «نافس» في رفع كفاءة الكوادر الإماراتية وتمكينهم من الوظائف في القطاع الخاص، وزيادة تنافسية القوى العاملة الإماراتية، وتعزيز جاذبية وظائف القطاع الخاص للإماراتيين، إضافة إلى دعم الاستقرار الوظيفي عبر برامج مالية وتدريبية.

كما تناولت الورشة مجالات الدعم التي يقدمها «مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية» وبرنامج «نافس»، بما فيها البرامج التدريبية المعتمدة عالمياً، والحوافز المالية لدعم الرواتب والتوظيف، إضافة إلى تطوير الكفاءات الوطنية عبر برامج تدريب وتأهيل متخصصة. كما تضمنت الجلسة شرحاً للمزايا التي قدمها برنامج «نافس» للشركات الخاصة التي قامت بتوظيف أعداد من المواطنين، والتسهيلات التي حصلت عليها هذه الشركات ضمن المزايا التي قدمها البرنامج في هذا الإطار.



تعهد المواهب

كان مجلس دبي للإعلام قد أطلق مبادرة «تعهد المواهب الإعلامية الإماراتية» لبناء شراكات استراتيجية مع كبرى الجهات الإعلامية لتحفيز الشباب على الانخراط في قطاع الإعلام، وذلك مع تعهد الشركات والمؤسسات الإعلامية المشاركة في المبادرة بتوفير التوجيه والتدريب، وأيضاً فرص العمل للمواهب الإعلامية الإماراتية الواعدة والمتميزة، بما في ذلك طلبة الإعلام الإماراتيون ضمن برامج مكثفة تضمن لهم التميز واكتساب الخبرة اللازمة للالتحاق بسوق العمل الإعلامي.