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علوم الدار

عبدالله آل حامد يشهد ختام فعاليات المؤتمر العالمي للجوال ببرشلونة

عبدالله آل حامد والحضور في صورة جماعية خلال المؤتمر (وام)
7 مارس 2025 02:17

برشلونة (وام)
شهد معالي عبدالله بن محمد بن بطي آل حامد، رئيس المكتب الوطني للإعلام، رئيس مجلس إدارة مجلس الإمارات للإعلام، ختام فعاليات المؤتمر العالمي للجوال MWC 2025، التي استضافتها مدينة برشلونة في الفترة من 3 إلى 6 مارس الجاري.

واستعرض المؤتمر عدداً من الموضوعات، منها استكشاف أحدث التطورات والتطبيقات العملية لشبكات الجيل الخامس، إضافة إلى حلول الذكاء الاصطناعي، ودراسة كيفية تكيف المؤسسات مع متطلبات العصر الرقمي.
وشهد معاليه عدداً من الجلسات، منها جلسات ركزت على كيفية تسارع تطبيقات الجيل الخامس (5G)، في قطاعات مثل الصحة والتعليم والإعلام، وأخرى دارت حول أهمية البنية التحتية الرقمية في دعم الابتكار وكيفية تطور الاقتصاد الرقمي في ظل التحولات التكنولوجية المتسارعة.

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كما قام معالي رئيس المكتب الوطني للإعلام بجولة بين عدد من المنصات المشاركة والمتخصصة في تقديم حلول تكنولوجيا المعلومات والاتصالات المتكاملة والوسائط الرقمية، حيث اطلع معاليه على عدد من مشاريع تمكين التحول الرقمي، وتعزيز الاتصال وأنظمة الحوسبة، ومعالجة البيانات والأمن الرقمي.

عبدالله آل حامد
الإمارات
الذكاء الاصطناعي
برشلونة
المكتب الوطني للإعلام
مجلس الإمارات للإعلام
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