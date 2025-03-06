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علوم الدار

سفير الإمارات ووزير الشؤون القانونية البحريني يبحثان تعزيز التعاون

فهد العامري ويوسف خلف خلال اللقاء (وام)
7 مارس 2025 02:16

المنامة (وام)

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استعرض فهد محمد بن كردوس العامري سفير دولة الإمارات لدى مملكة البحرين، مع يوسف بن عبدالحسين خلف وزير الشؤون القانونية البحريني، سبل تعزيز التعاون المشترك وتبادل الخبرات وبالأخص في المجالين التشريعي والقانوني.
وخلال اللقاء، أكد خلف عمق العلاقات الأخوية التي تجمع مملكة البحرين بدولة الإمارات، وما تشهده من تطور ونمو على كافة المستويات، مشيداً بالجهود المشتركة لتطوير وتنمية العلاقات بين البلدين والشعبين الشقيقين.
من جانبه، أكد العامري أهمية مواصلة العمل بين البلدين الشقيقين بما يخدم مصالحها المشتركة، متمنياً لمملكة البحرين الشقيقة دوام التقدم والازدهار.

سفير الإمارات
الإمارات
البحرين
كردوس العامري
الإمارات والبحرين
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