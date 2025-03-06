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علوم الدار

سفارة الإمارات في مقديشو تشرف على تسليم سلال غذائية

خلال تسليم السلال الغذائية (وام)
7 مارس 2025 02:17

مقديشو (وام)

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قامت سفارة دولة الإمارات في مقديشو بتسليم عدد من السلال الغذائية إلى الحكومة الصومالية ليتم توزيعها خلال شهر رمضان لعام 2025، على نحو 5 آلاف شخص، وذلك بالتنسيق مع الهيئة الوطنية لإدارة الأزمات والكوارث الصومالية.
وقال أحمد جمعة الرميثي سفير دولة الإمارات لدى جمهورية الصومال الفيدرالية: «تأتي هذه المبادرة في إطار العلاقات الوثيقة بين دولة الإمارات وجمهورية الصومال الفيدرالية، وضمن القيم الراسخة لدولة الإمارات التي ترتكز على التعاون والأخوة لتوفير احتياجات الأسر في هذا الشهر المبارك».
وأضاف: «سررنا باستقبال الشهر الفضيل بفرحة نشاركها الأشقاء بجمهورية الصومال الفيدرالية من خلال توفير السلال الغذائية، استجابة لتوجيهات القيادة الرشيدة بدولة الإمارات، وانطلاقاً من النهج والتضامن الإنساني، والتزاماً بالقيم والمبادئ الراسخة للدولة».
من جهته، قال معالي محمود معلم مدير عام الهيئة الوطنية لإدارة الأزمات والكوارث: «إن الصومال حكومة وشعباً يثمن ويقدر دور دولة الإمارات في تخفيف الأعباء التي تقع على عاتق الشعب الصومالي في العديد من المجالات وعلى رأسها المجال الإغاثي، حيث تعد دولة الإمارات أبرز الدول التي قدمت المساعدات الإنسانية للصومال خلال الفترة الماضية، والتي كان لها دور كبير في توفير الدعم الإنساني والإغاثي للشعب الصومالي».

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