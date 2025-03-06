«رأس الخيمة للقرآن الكريم» تناقش مبادرات عام المجتمع

‎رأس الخيمة (وام)

ناقشت مؤسسة رأس الخيمة للقرآن الكريم وعلومه خلال اجتماعها، برئاسة الدكتور أحمد إبراهيم سبيعان الطنيجي مديرها العام، وحضور مديري الإدارات والموظفين خطتها السنوية واستراتيجياتها المستقبلية.

وأكدت المؤسسة، خلال الاجتماع ضرورة مواكبة مبادرة عام المجتمع التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وتهدف إلى تعزيز التلاحم الاجتماعي والتعاون بين أفراد المجتمع، وتطوير البرامج والأنشطة التي تعزز القيم الإنسانية والإيجابية.

وتطرق الاجتماع إلى سبل الارتقاء بالمؤسسة وتطورها لتحقيق أهدافها الرامية إلى خدمة المجتمع وتعليم القرآن الكريم، واستعرض الأفكار والمقترحات التطويرية التي تهدف إلى تحسين سير العمل، بما يسهم في تعزيز ريادة المؤسسة في خدمة القرآن الكريم.

وأكد سبيعان أهمية إعداد أجيال متقنة لتلاوة وحفظ القرآن الكريم، مشيراً إلى سعي المؤسسة لتحقيق أعلى مستويات الجودة في التعليم، وتحفيز الناشئة والشباب على حفظ كتاب الله تعالى.