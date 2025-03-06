«بلدية عجمان» والمعهد العالمي للابتكار يعززان التعاون

عجمان (وام)

وقعت دائرة البلدية والتخطيط في عجمان، أمس الأول، مذكرة تفاهم مع المعهد العالمي للابتكار «GINI» بمدينة دبي المستدامة، وذلك ضمن فعاليات القمة العالمية للابتكار.

وتم توقيع المذكرة في إطار الحرص المتبادل على تعزيز التعاون الفني والتقني، وتوحيد الجهود بين الطرفين، بما يخدم سياسات الجودة ونظم التميز التي تتبناها حكومة عجمان.

وقع المذكرة عن الدائرة عبدالرحمن محمد النعيمي، مدير عام دائرة البلدية والتخطيط في عجمان، فيما وقعها عن المعهد أنتوني ميلز، مدير عام المعهد العالمي للابتكار، بحضور عدد من المسؤولين والخبراء من الطرفين.