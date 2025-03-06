الجمعة 7 مارس 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

إطلاق برنامج «تمكين قيادات المستقبل»

حصة بوحميد تتوسط المشاركين في البرنامج (من المصدر)
7 مارس 2025 02:16

دبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
دبي جاهزة لتأمين نهائي كأس الأبطال للكريكيت بين الهند ونيوزيلندا
«الأولمبياد الخاص» يشارك «الألعاب العالمية الشتوية»

أطلقت كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية أمس، برنامج «تمكين قيادات المستقبل»، بحضور معالي حصة بنت عيسى بوحميد، مدير عام هيئة تنمية المجتمع، والذي يستهدف قيادات هيئة تنمية المجتمع، وذلك في إطار التزام الكلية بتعزيز كفاءات الكوادر الحكومية، بما يتماشى مع رؤية الإمارات في تطوير الكوادر البشرية، وإعداد قادة مستقبل قادرين على مواكبة التطورات المتسارعة، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
ويستهدف البرنامج تأهيل مجموعة من القيادات في هيئة تنمية المجتمع، من خلال حزمة تدريبية متكاملة، تجمع بين أحدث المناهج الأكاديمية، وأفضل الممارسات العملية، بهدف تطوير المهارات القيادية والاستراتيجية والرقمية، والتخطيط الفعال، مع التركيز على الابتكار المؤسسي واستشراف المستقبل.
وبهذه المناسبة، قالت معالي حصة بنت عيسى بوحميد، مدير عام هيئة تنمية المجتمع: «يهدف البرنامج إلى تعزيز قدرات القادة في مجالات الإدارة الاستراتيجية، القيادة الرقمية، والابتكار المؤسسي، وذلك من خلال تزويد المشاركين بالمهارات اللازمة للتكيف مع التحديات المستقبلية. ومن خلال تعاوننا مع كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، نعمل على توفير منهجية تعليمية شاملة تساهم في تمكين الموظفين من تحقيق التميز المؤسسي، ونثق بأن هذا البرنامج سيكون له أثر مهم في رفع مستوى الأداء القيادي، بما يعزز من قدرة الهيئة على المساهمة في تحقيق رؤية دولة الإمارات لتميز حكومي مستدام».
من جانبه، أكد الدكتور علي سباع المري، الرئيس التنفيذي لكلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، أن إطلاق هذا البرنامج يعكس التزام الكلية بتعزيز بيئة التعلم التطبيقي، وتزويد القيادات الحكومية بالمعرفة والأدوات اللازمة لمواكبة التغيرات السريعة في القطاع الحكومي، بما يتماشى مع تطلعات القيادة الرشيدة.
وأوضح أن البرنامج يهدف إلى إعداد جيل جديد من القادة المتميزين قادرين على مواجهة التحديات المستقبلية بحلول مبتكرة وفعالية، من خلال تمكين المشاركين من اتخاذ القرارات الفاعلة في مختلف الظروف، وتعزيز ثقافة الابتكار والإبداع في بيئة العمل، وقيادة فرق العمل بكفاءة عالية.
ويُقدم البرنامج أنشطة تدريبية متنوعة ومتكاملة، تشمل المحاضرات الأكاديمية، وورش العمل ودراسات الحالة العملية، ويعتمد على منهجية مدمجة بين التعليم الحضوري والتعلم الإلكتروني والتعلم الذاتي، ما يتيح للمشاركين تطبيق المعرفة في بيئة العمل بمرونة، كما يُقدم البرنامج مشاريع تنفيذية وجلسات مع قادة ناجحين، بالإضافة إلى زيارات ميدانية لتعزيز الفهم لأفضل الممارسات في الإدارة الحكومية.
ويهدف إلى تحقيق مجموعة من المخرجات، من بينها: تطوير مهارات القيادة الفعالة، وتعزيز التفكير الاستراتيجي، وتمكين المشاركين من اتخاذ القرارات التي تتناسب ومختلف الظروف، وتعزيز ثقافة الابتكار والإبداع في بيئة العمل، وتمكين المشاركين من قيادة فرق العمل بكفاءة عالية.

قيادات المستقبل
الإمارات
كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية
حصة بوحميد
هيئة تنمية المجتمع
دبي
آخر الأخبار
"أرادَ " تبيع مجتمع مَسار 2 الجديد في ربوع الطبيعة بالشارقة والبالغة قيمته 5.6 مليار درهم بعد 3 ساعات فقط من إطلاقه
اقتصاد
"أرادَ" تبيع مجتمع مَسار 2 الجديد في ربوع الطبيعة بالشارقة بقيمة 5.6 مليار درهم بعد 3 ساعات فقط من إطلاقه
28 فبراير 2025
دبي جاهزة لتأمين نهائي كأس الأبطال للكريكيت بين الهند ونيوزيلندا
الرياضة
دبي جاهزة لتأمين نهائي كأس الأبطال للكريكيت بين الهند ونيوزيلندا
اليوم 16:44
برعاية الهلال.. تنظيم أطول سفرة إفطار صائم في المكلا
علوم الدار
برعاية الهلال.. تنظيم أطول سفرة إفطار صائم في المكلا
اليوم 16:38
«المنسف».. سيد المائدة الأردنية
الترفيه
«المنسف».. سيد المائدة الأردنية
اليوم 16:21
«الأولمبياد الخاص» يشارك «الألعاب العالمية الشتوية»
الرياضة
«الأولمبياد الخاص» يشارك «الألعاب العالمية الشتوية»
اليوم 16:04
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©