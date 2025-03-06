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علوم الدار

مركز «حميد النعيمي لخدمة القرآن» يهدي مصاحف لـ«الثقافي الصيني»

خلال إهداء المصاحف (وام)
7 مارس 2025 02:17

عجمان (وام)

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تحت رعاية صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، زار وفد من مركز حميد بن راشد النعيمي لخدمة القرآن الكريم، المركز الإسلامي الثقافي الصيني في دبي، وأهداه 540 نسخة من المصحف الشريف مترجم إلى اللغة الصينية، إضافة إلى نسخ مترجمة إلى اللغتين الفلبينية والإنجليزية، بهدف تيسير فهم معاني القرآن الكريم لغير الناطقين بالعربية.
وتأتي الزيارة في إطار مبادرات «عام المجتمع»، التي تسعى إلى تعزيز قيم التسامح والتعايش بين شرائح المجتمع، وترسيخ روح التعاون بين الثقافات.
وأعرب مسؤولو المركز الإسلامي الثقافي الصيني، عن تقديرهم العميق لهذه المبادرة، مشيدين بالجهود المبذولة من قبل المركز لدعم المشاريع الثقافية والدينية التي تسهم في تقوية الروابط بين الشعوب.
ويولي سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي، اهتماماً خاصاً بهذا النوع من المبادرات، تأكيداً على رسالة الإمارات في نشر المعرفة، وتعزيز التواصل الحضاري، وترسيخها منارة عالمية للتسامح والتآخي بين الأمم.

حميد بن راشد النعيمي
الإمارات
حميد النعيمي
مركز حميد بن راشد النعيمي لخدمة القرآن الكريم
مركز حميد النعيمي لخدمة القرآن
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المصحف الشريف
القرآن الكريم
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