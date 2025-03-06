رئيس الدولة: بناء الشراكات مع الدول الأفريقية والعالم سياسة إماراتية متواصلة

قال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، «حفظه الله» إن بناء الشراكات التنموية مع الدول الأفريقية والعالم سياسة إماراتية متواصلة من أجل الازدهار للجميع.

وأضاف سموه، على منصة «إكس» للتواصل «شهدت اليوم في أبوظبي وفخامة فوستان آرشانج تواديرا رئيس جمهورية أفريقيا الوسطى مراسم توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة التي تهدف إلى الارتقاء بالتعاون الاقتصادي واستثمار كل الفرص المتاحة لتحقيق التنمية المشتركة للبلدين».

وأكد صاحب السمو رئيس الدولة أن «بناء الشراكات التنموية مع الدول الأفريقية والعالم سياسة إماراتية متواصلة من أجل الازدهار للجميع وتلبية تطلعات الشعوب إلى التنمية والرخاء».

شهدت اليوم في أبوظبي وفخامة فوستان آرشانج تواديرا رئيس جمهورية أفريقيا الوسطى مراسم توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة التي تهدف إلى الارتقاء بالتعاون الاقتصادي واستثمار كل الفرص المتاحة لتحقيق التنمية المشتركة للبلدين. بناء الشراكات التنموية مع الدول الأفريقية والعالم… pic.twitter.com/GuiryGX03r — محمد بن زايد (@MohamedBinZayed) March 6, 2025