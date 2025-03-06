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علوم الدار

حاكم الشارقة يتقبل تهاني ولي عهد رأس الخيمة والمهنئين بمناسبة شهر رمضان

حاكم الشارقة يتقبل تهاني ولي عهد رأس الخيم والمهنئين بمناسبة شهر رمضان
7 مارس 2025 00:27

تقبل صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، بحضور سمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، وسمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة، مساء اليوم، التهاني بحلول شهر رمضان المبارك من سمو الشيخ محمد بن سعود القاسمي ولي عهد رأس الخيمة، وجموع المهنئين الذين قدموا إلى قصر البديع العامر.

تقبل سموه التهاني بهذه المناسبة من الشيخ أحمد بن سعود بن صقر القاسمي رئيس دائرة الخدمات العامة في رأس الخيمة، ومعالي سهيل بن محمد المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية، ومعالي الدكتور سلطان بن سيف النيادي وزير دولة لشؤون الشباب، ومن كبار مسؤولي الدولة وممثلي المؤسسات الأكاديمية والرياضية، وأعيان البلاد والمواطنين والمقيمين.

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وعبر المهنئون عن تهانيهم الخالصة بمناسبة شهر رمضان المبارك، راجين من الله عز وجل أن يعيد هذه المناسبة على سموه بوافر الصحة والعافية والسعادة، وعلى دولة الإمارات العربية المتحدة قيادة وشعباً بمزيد من النماء والازدهار، وعلى الأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات.

حضر الاستقبال كل من: الشيخ عصام بن صقر القاسمي المستشار بمكتب سمو الحاكم، والشيخ سالم بن عبدالرحمن القاسمي رئيس مكتب سمو الحاكم، والشيخ محمد بن حميد القاسمي رئيس دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية، والشيخ محمد بن أحمد القاسمي نائب رئيس دائرة النفط، وراشد أحمد بن الشيخ رئيس الديوان الأميري، وكبار المسؤولين رؤساء الدوائر والهيئات الحكومية.

  • حاكم الشارقة يتقبل تهاني ولي عهد رأس لخيمة والمهنئين بمناسبة شهر رمضان
المصدر: وام
سلطان بن محمد القاسمي
حاكم الشارقة
التهاني
شهر رمضان
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