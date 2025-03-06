هزاع بن زايد يستقبل المهنئين بشهر رمضان المبارك

استقبل سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة العين، اليوم، المهنئين بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، في قصر المقام في منطقة العين.

وتلقى سموّه التهاني والتبريكات بمناسبة حلول الشهر الفضيل من سمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان، وعدد من الشيوخ وكبار المسؤولين، والعلماء ضيوف صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، في شهر رمضان المبارك، وجموع المهنئين والمواطنين من أهالي منطقة العين.

واستقبل سموّه، خلال اللقاء، نخبة من الطلبة المتفوقين الذين حصلوا على الميدالية الفضية في أولمبياد الذكاء الاصطناعي التي أقيمت أخيراً في بلغاريا، بمشاركة 32 دولة، مشيداً سموّه بإنجازهم العلمي وبإصرارهم ومثابرتهم على تحقيق التميز والتفوق في علوم الذكاء الاصطناعي التي أصبحت جزءاً هاماً في استشراف المستقبل والإسهام في مسيرة التنمية.

وتبادل سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان والحضور، خلال اللقاء، التهاني والتبريكات بمناسبة حلول شهر رمضان الفضيل، داعياً المولى عزَّ وجلَّ أن يُعيد هذه المناسبة على دولة الإمارات بمزيد من الخير واليُمن والبركات والتقدم والازدهار، في ظلّ القيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله.

كما تبادل سموه والحضور الأحاديث الودية التي تُجسِّد عمق الأواصر بين القيادة الحكيمة والمواطنين.

وأكّد سموّه أن شهر رمضان يُمثّل مناسبة لتعزيز القيم النبيلة، وترسيخ معاني التضامن والتراحم بين أفراد المجتمع، حيث تتجلى فيه أسمى معاني العطاء والتكافل الاجتماعي.

وأشار سموّه إلى أن مجتمع دولة الإمارات، الذي يقوم على أُسس التسامح والتآزر والتعاضد، يحرص خلال الشهر المبارك على روح التعاون والمبادرات والأعمال الخيرية والتطوعية التي تعكس قيمه الأصيلة وهويته الراسخة.