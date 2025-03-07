"المعاشات" تعلن تقديم صرف معاشات مارس

أعلنت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، تقديم صرف معاشات شهر مارس الجاري إلى الرابع والعشرين من الشهر، بدلاً من تاريخ 27 ، كما كان مخططاً في جدولة صرف المعاشات لعام 2025.

وقالت الهيئة إن صرف المعاشات بشكل مبكر خطوة إيجابية تعكس روح الالتزام بالمسؤولية المجتمعية تجاه فئة المتقاعدين، وتقديراً لدورهم الرائد في خدمة الوطن، والاهتمام بتفاصيل حياتهم الاجتماعية، وتمكينهم وأسرهم من تلبية احتياجاتهم الأساسية، التي تتزامن مع استعداداتهم للاحتفال بعيد الفطر المبارك قبل حلوله بوقت كاف.

وسشمل المعاشات المصروفة، المدنيين الخاضعين للقوانين التي تتولى الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية تطبيقها، وكذلك المستفيدين الذين تدير الهيئة ملفاتهم عن وزارة المالية وفق قوانين المعاشات التي يخضعون لها.