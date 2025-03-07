ولي عهد أبوظبي يشهد الجلسة الرمضانية الأولى لمجلس محمد بن زايد بعنوان "مستقبل الأنظمة المالية في عصر التقنيات الذكية"

شهد سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي، الجلسة الرمضانية الأولى التي نظمها مجلس محمد بن زايد في موسمه الحالي تحت عنوان "مستقبل الأنظمة المالية في عصر التقنيات الذكية".

تحدث في الجلسة ـ التي عقدت في مقر المجلس في جامع الشيخ زايد الكبير في أبوظبي ــ جيم ماروس مؤسس التقرير المصرفي الرقمي وخبير في الدراسات المستقبلية ومعالجة الاضطرابات في القطاع المالي.

وتناول المتحدث تأثير الذكاء الاصطناعي في إعادة تشكيل القطاع المصرفي، مما يخلق فرصاً وتحديات تشمل تطور توقعات المستهلكين، الذين أصبحوا يريدون المشاركة والحوار وتفهم المؤسسات المالية احتياجاتهم وليس مجرد "تجربة جيدة".

كما تطرق إلى بعض التحديات التي تواجه المؤسسات للاستثمار في التكنولوجيا، والمتمثلة في عدم وجود أشخاص يتمتعون ببعد نظر وعلى استعداد لمواكبة التطور وتبني مستقبل الذكاء الاصطناعي والرؤية والتحول حتى وإن توافرت أفضل التقنيات.

وقدم الخبير المالي شرحاً بشأن ما يجب على المؤسسات المالية أن تقوم به لكسب مستوى مرتفع من الثقة لدى المستهلكين، لتحويل الطريقة التي يتعاملون بها مع المؤسسات، مشيراً إلى أن أنظمة المكاتب التقليدية "التي لا تتعامل مباشرة مع العملاء"، يجب أن تواكب ذلك من أجل دعم التحول الجاري.

ويرى أهمية "إتاحة الوصول إلى البيانات"، وقال إن المستهلكين أصبحوا يتوقعون الحصول على تجربة مخصصة لمتطلباتهم، مشيرا إلى أن الابتكار واسع النطاق يحدث بسرعة مدفوعاً بالبيانات والتحليلات والتكنولوجيا.

ودعا إلى أهمية تبني أنظمة الذكاء الاصطناعي وطرح الأسئلة عليها باستمرار، كون مهارات طرح الأسئلة بشأن أنظمة الذكاء الاصطناعي هي أدوات المستقبل.

وشهدت الجلسة مناقشة جماعية حول الموضوع، شارك فيها هناء الرستماني الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك أبوظبي الأول، وعبد الله المنصوري الشريك الإداري في I3H للاستثمار، وفراس جلبوط المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة بركة.. فيما أدارت الجلسة شذى الشامسي مستشارة الاستراتيجية في شركة "إي واي بارثينون".

وستبث جلسة "مستقبل الأنظمة المالية في عصر التقنيات الذكية" يوم غد السبت 8 مارس في الساعة الخامسة مساءً على تلفزيون أبوظبي وقناة مجلس محمد بن زايد على اليوتيوب.

دمج الخدمات بكل سهولة واستهدف المستهلكين بشكل أكبر

هدى الطنيجي (أبوظبي)



عن دور الذكاء الاصطناعي في إعادة تعريف وظائف التمويل والخدمات المصرفية، قال جيم ماروس، مؤسس التقرير المصرفي الرقمي: أعتقد أنه ليس هناك شيء يمكن أن يغيّر مفهوم الخدمات المصرفية مثل الذكاء الاصطناعي، والمثير للاهتمام عندما ننظر للسابق، قام الذكاء الاصطناعي في السنوات السابقة بتغيير العديد من الخدمات المصرفية وتسريع وتجديد الخدمات، ليس فقط على صعيد العمليات القائمة فحسب، بل يعيد تعريف طبيعة الخدمات المالية ذاتها ودمج الخدمات بكل سهولة واستهدف المستهلكين بشكل أكبر.

وأضاف: أن الذكاء الاصطناعي يستخدم اليوم في العديد من المجالات منها الأمن وخدمة العملاء وغيرها وسيسهم في فتح العديد من الأبواب في المستقبل لإحداث المزيد من فرص التطور في جوانب الحياة، فهو قادر على تحليل البيانات الضخمة الخاصّة، وتوقّع الاحتياجات المستقبلية، وكذلك اتخاذ قرارات أفضل بشأن الخدمات المُقدّمة.

وذكر أن أدوات الذكاء الاصطناعي تساعد على تعلم الكثير، وكيف يمكن أن ننجز الأمور بأسرع وقت، وأنا كل يوم استخدمه ومن خلاله استطيع اختصار الوقت، وعندما يستخدم عدة مرات، سيبدأ الشخص بتعلم ما الذي يريده، على سبيل المثال في السابق كنّا نأخذ ساعتين لتجهيز البث «البودكاست» الآن يمكننا إنجازه وتحضير مادة البث في 20 دقيقة فقط، ويساعدنا الذكاء الاصطناعي على سرعة التعرف على الأشخاص والشركات وغيرها، ويمكن لتقنيات الذكاء الاصطناعي توفير معلومات موحدة وملخصة في السياق وفي الوقت المحدّد، فهو يتمتَّع بإمكاناتٍ هائلة لإحداث ثورةٍ إيجابية في كافّة المجالات مستقبلاً.

وعن كيف سيغير الذكاء الاصطناعي كل جوانب حياتنا وما هي الخطوات التي يجب على المجتمعات اتخاذها استعداداً لذلك، قال: التغيرات تحدث بسرعة ويمكن للذكاء الاصطناعي تحسين كفاءة العمل وتوفير الوقت والجهد، ويجب علينا أن نعلم أنفسنا أن نكون مستعدين لما هو قادم، هناك سيناريو سيحدث وسيؤثر على الجميع، وهذا يعني كيف لنا أن نتعلم وكيف يجب التحضير لذلك، وكيف يمكن أن يسهم الذكاء الاصطناعي في إحداث تغيير في الوظائف، وما هو الأفضل، هناك العديد من الأشخاص ينتظرون ما الذي يمكن أن يحدث لكي يمضون قدماً، وسيحمل الذكاء الاصطناعي أثراً واضحاً سيمكّن مجالات كثيرة، ويحدث نمواً متواصلاً وتوسعاً مستمراً، وهو مازال مستمرّاً في التطوّر والتقدّم دون توقُّف.