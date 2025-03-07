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علوم الدار

شرطة أبوظبي تنشر فيديو توعوياً لحادث بسبب التوقف في وسط الطريق

شرطة أبوظبي تنشر فيديو توعوياً لحادث بسبب التوقف في وسط الطريق
7 مارس 2025 14:52

بثت شرطة أبوظبي وبالتعاون مع مركز التحكم والمتابعة ضمن مبادرة "لكم التعليق" فيديو لحادث بسبب التوقف في وسط الطريق .
وناشدت مديرية المرور والدوريات الأمنية بشرطة أبوظبي السائقين بعدم التوقف في وسط الطريق لأي سبب من الأسباب ودعت إلى التوجه إلى أقرب مخرج لتأمين سلامتهم وسلامة مستخدمي الطريق تجنباً لوقوع الحوادث الجسيمة والخطيرة وعرقلة حركة السير.

 

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المصدر: الاتحاد - أبوظبي
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