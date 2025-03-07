برعاية الهلال.. تنظيم أطول سفرة إفطار صائم في المكلا

شهدت مدينة المكلا بمحافظة حضرموت تنظيم أطول سفرة إفطار في المدينة، برعاية هيئة الهلال الأحمر الإماراتي. شارك فيها 4000 شخص من فئات عمرية واجتماعية متنوعة مقارنة ب 2000 شخص العام الماضي .

تأتي هذه السفرة ضمن سلسلة من الأنشطة الخيرية التي تنظمها الهيئة بهدف تعزيز القيم الإنسانية والتواصل الاجتماعي حيث عبر المشاركون عن سعادتهم وامتنانهم لهذه الفرصة، مؤكدين أن المناسبة تجاوزت مجرد تناول الطعام لتصبح منصة لتقوية الروابط الاجتماعية.

وأعرب المهندس حامد سالم قوايا، مشرف مشاريع الهيئة، عن سعادته بالمشاركة في رعاية هذه السفرة الناجحة مؤكداً على أهمية التعاون المستمر مع الشركاء المحليين لتنظيم مبادرات خيرية مستقبلية.