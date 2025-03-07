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علوم الدار

توقعات بسقوط أمطار خفيفة غداً

توقعات بسقوط أمطار خفيفة غداً
7 مارس 2025 18:59

توقع المركز الوطني للأرصاد، أن يكون الطقس غداً صحواً إلى غائم جزئياً أحياناً يصبح غائماً ليلاً وصباح الأحد غرباً مع احتمال سقوط أمطار خفيفة.
وذكر المركز، في بيانه اليومي حول حالة الطقس، أن الرياح تكون خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً مثيرة للغبار نهاراً، وحركتها جنوبية شرقية - شمالية شرقية، وسرعتها ( 10 إلى 25 تصل إلى 35 كم/س)، فيما يكون الموج في الخليج العربي خفيفاً إلى متوسط أحياناً، ويحدث المد الثاني عند الساعة 08:03، والجزر الأول عند الساعة 15:03.

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أما بحرعمان فيكون الموج خفيفاً، ويحدث المد الأول عند الساعة 18:55، والمد الثاني عند الساعة 04:56، والجزر الأول عند الساعة 11:12، والجزر الثاني عند الساعة 00:05 .

المصدر: وام
الطقس
الإمارات
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