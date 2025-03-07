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علوم الدار

تعاون بحثي بين «تريندز» والمجلس الديني الدرزي الأعلى

محمد العلي وموفق طريف خلال التوقيع على الاتفاقية (من المصدر)
8 مارس 2025 02:11

أبوظبي (الاتحاد)

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وقع مركز تريندز للبحوث والاستشارات والمجلس الديني الدرزي الأعلى اتفاقية تعاون بحثي معرفي، تهدف إلى تعزيز البحث العلمي والتعاون المشترك في مجالات ذات اهتمام مشترك، بما يسهم في تعزيز قيم التسامح والتعايش والأخوة الإنسانية.
وأكد الطرفان أن هذه الاتفاقية تأتي في إطار تعزيز الجهود البحثية والاستفادة من الخبرات المتبادلة المستندة إلى الأدلة والوقائع الميدانية. كما تشمل الاتفاقية توسيع القاعدة المعرفية في مجالات البحوث، إلى جانب تنظيم الفعاليات العلمية، والمؤتمرات، وورش العمل المشتركة.
وتتضمن الاتفاقية التي وقعها كل من الدكتور محمد عبدالله العلي، الرئيس التنفيذي لمركز تريندز للبحوث والاستشارات، والشيخ موفق طريف، الزعيم الروحي للطائفة الدرزية، رئيس المجلس الديني الدرزي الأعلى في إسرائيل، بحضور مسؤولين من الجانبين، وضع إطار رسمي للتواصل والتنسيق بين الطرفين، بما يعزز تبادل الدراسات والخبرات البحثية وتنفيذ مبادرات من شأنها دعم المعرفة العلمية والاستفادة منها في تطوير المجتمع وتعزيز قيم التسامح والتعايش الإنساني.
وقال الدكتور محمد عبدالله العلي، إن هذه الشراكة البحثية تسعى إلى التعاون البحثي لبناء وصياغة رؤى تعتمد على المعرفة والتحليل العلمي الدقيق، معرباً عن أمله في أن تشكل نافذة بحثية مشتركة تعزز فهم القضايا الراهنة وتقدم حلولاً علمية. بدوره، قال الشيخ موفق طريف: إن توقيع هذه الاتفاقية يعكس التزام المجلس بدعم المعرفة والبحث العلمي باعتباره ركيزة أساسية لتعزيز التنمية المجتمعية، مؤكداً أن المجلس يؤمن بأن التعاون مع مركز «تريندز» سيسهم في إنتاج بحوث أصيلة تخدم المجتمع والمهتمين وتحقق الفائدة للأجيال القادمة.

تريندز
مركز تريندز للبحوث والاستشارات
مركز تريندز
محمد العلي
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