«إسلامية دبي» تحتفي بختم ثمانية طلاب القرآن الكريم

دبي (الاتحاد)

ختم ثمانية طلاب، ضمن حلقات القراءات القرآنية المنظمة بإسلامية دبي، ممثلةً بمراكز تحفيظ القرآن الكريم وعلومه التابعة للدائرة، حيث كانت قراءات القرآن الكريم بالسند المتصل إلى النبيﷺ، ما أتاح لهم دراسة قراءات وروايات مختلفة عدة، من بينها قراءة عاصم بروايتي حفص وشعبة، إلى جانب رواية عن نافع، وقراءة ابن كثير، وغيرها من القراءات المعتمدة.

وقد التزم الطلاب بحضور حلقات القراءات في مراكز مكتوم، حيث نهلوا من علوم القرآن على أيدي متخصصين، وواصلوا اجتهادهم في حفظ القرآن الكريم وإتقانه، وفق الأسانيد المتصلة.

وقال عبدالله عبدالجبار، مدير إدارة مراكز مكتوم للقرآن الكريم وعلومه بالإنابة: «إن تخريج هذه الكوكبة المباركة من الحفاظ بالسند المتصل إلى النبيﷺ هو ثمرة جهد دؤوب وعزيمة صادقة.