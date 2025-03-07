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علوم الدار

آمنة الضحاك: النساء قائدات وصانعات تغيير نحو مستقبل مستدام

آمنة الضحاك
8 مارس 2025 02:11

دبي (الاتحاد)

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قالت معالي الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك، وزيرة التغير المناخي والبيئة، بمناسبة اليوم العالمي للمرأة: «في يوم المرأة العالمي، وبينما نحتفل بإنجازات النساء والفتيات في جميع أنحاء العالم، علينا أن ندرك أيضاً التحدي المتمثل بأزمة المناخ، والتي تهدد إلى حد كبير عافيتهن وأنماط حياتهن في المستقبل».
وتابعت معاليها: وهنا في الإمارات، النساء قائدات وصانعات تغيير ومتخصصات ماهرات، يقدن رحلة دولتنا الحبيبة نحو مستقبل مستدام. إن المؤسسات التي تقودها النساء في الإمارات تسهم بشكل كبير في قيادة الطريق من خلال دفع عجلة الابتكار.
وأكدت أن فتياتنا ونساءنا في جميع أنحاء الدولة يظهرن مواهب استثنائية في مجالات العلوم والرياضيات والهندسة والتكنولوجيا. 

آمنة الضحاك
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