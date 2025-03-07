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علوم الدار

منى المري: الإماراتية حققت نجاحات متميزة في مختلف المجالات

منى المري
8 مارس 2025 02:11

دبي (وام)

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قالت منى غانم المرّي، نائبة رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، إن الاحتفال بيوم المرأة العالمي يمثل تقديراً عالمياً لجهود المرأة وعطائها وإسهاماتها المؤثرة في مختلف المجالات، حيث يحل هذا اليوم كل عام وقد خطت دولة الإمارات خطوات كبيرة في مجال تمكين المرأة وتزويدها بكل الفرص التي تسمح لها بأن تثبت جدارتها بتحمل المسؤولية في مقدمة مسيرة التطوير والتنمية المستدامة. 
وأعربت عن فخرها واعتزازها بالنجاحات المتميزة للمرأة الإماراتية في مختلف المجالات على مدى أكثر من نصف قرن، ومنذ تأسيس دولة الاتحاد، حيث كانت على قدر المسؤولية والثقة التي أولتها إياها القيادة الرشيدة، مؤكدةً أنها كانت وستظل رمزاً للعطاء والتفاني في خدمة الوطن وتحقيق تقدمه وازدهاره. 

منى المري
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