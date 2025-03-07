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علوم الدار

ميثاء الشامسي: المرأة صانعة الأجيال وشريك أساسي في التنمية

ميثاء الشامسي
8 مارس 2025 02:11

أبوظبي (وام)

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أكدت معالي الدكتورة ميثاء بنت سالم الشامسي، وزيرة دولة، أن الثامن من مارس من كل عام، يمثل احتفاء وتقديراً للمرأة، ثميناً لخصوصية مكانتها، وتميز أدوارها العظيمة، ورسالتها الخالدة كأم ومربية وصانعة أجيال. 
وقالت معاليها، بمناسبة اليوم العالمي للمرأة الذي يصادف الـ8 من مارس من كل عام، إن المرأة التي شاركت في مسيرة البناء والتنمية في مجتمعاتها وأوطانها، تقدم عطاء غير محدود في كل الظروف لأنها تدرك جيداً رسالتها في الحياة، ولأنها لا تبخل بتقديم كل ما يسهم في بناء أسرتها، وصون كرامة وطنها.
كما أكدت معاليها، أن المرأة على مستوى العالم، وفي كل مجالات الحياة العلمية والمهنية، جزء لا يتجزأ من مسيرة التقدم في جميع الدول، فهي الشريك الأساس للرجل، ولها كل التحية والتقدير في يومها الذي يسعى للتذكير بإنجازاتها المشرفة.

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