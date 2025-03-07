تعاون إماراتي أوروبي استعداداً لـ(COP30) ومؤتمر المياه 2026

بروكسل (وام)

اختتم عبدالله أحمد بالعلاء، مساعد وزير الخارجية لشؤون الطاقة والاستدامة، زيارة استمرت يومين إلى الاتحاد الأوروبي في بروكسل - مملكة بلجيكا، خلال الفترة من 6 إلى 7 مارس، حيث التقى بعدد من كبار المسؤولين والمعنيين في مجالات الطاقة والمياه.

وأكد، خلال اللقاءات، على الشراكة الراسخة لدولة الإمارات مع الاتحاد الأوروبي، مع التركيز على مواءمة الجهود وتعزيز التعاون والتقدم في مجالات الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة وتعزيز القدرة على الصمود في مجال المياه.

تأتي الزيارة في أعقاب الجلسة التنظيمية لمؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026 التي عُقدت في نيويورك، وتتزامن مع أيام المحيطات للاتحاد الأوروبي في بروكسل، وخلال الزيارة، تمت دعوته للمشاركة في العملية التشاورية التي يجريها الاتحاد الأوروبي لمراجعة استراتيجية الاتحاد الأوروبي لتعزيز القدرة على الصمود في مجال المياه.

وسلط الضوء خلال العملية التشاورية على إطلاق العملية التحضيرية لمؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026، مستعرضاً أولويات دولة الإمارات للمؤتمر، كما رحب بمشاركة المجتمع الدولي في العمل على تعزيز الحلول المبتكرة والشاملة والقابلة للتطبيق على نطاق واسع لمواجهة التحديات المائية.



الاستدامة العالمية

وأكد عبدالله أحمد بالعلاء التزام دولة الإمارات بتعزيز تعاونها مع الاتحاد الأوروبي في مجالات العمل المناخي، وتحويل الطاقة، والقدرة على الصمود في مجال المياه، والاستدامة العالمية، مشيراً إلى أن المناقشات التي جرت في بروكسل كانت أساسية لدفع الالتزامات المعنية بالتكييف المناخي والطاقة والتي تم التعهد بها في مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP28 الذي عقد في مدنية إكسبو دبي، وضمان مواءمة قوية مع الاتحاد الأوروبي قبيل مؤتمر الأمم المتحدة للمحيطات 2025، ومؤتمر الأطراف COP30، ومؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026.



توسيع الاستثمار

‎شملت الزيارة لقاءات مع عدد من المسؤولين في الاتحاد الأوروبي وبنك الاستثمار الأوروبي (EIB)، في إطار تعزيز العلاقات واستكشاف فرص توسيع الاستثمار في الطاقة النظيفة، والبنية التحتية، واستدامة المياه، حيث التقى بالعلاء بكل من ديتي جول يورغنسن، المدير العام للمديرية العامة للطاقة، وفلوريكافينك-هوجر، المدير العام للمديرية العامة للبيئة، وكورت فاندنبيرغ، المدير العام للمديرية العامة للعمل المناخي، وشارلينا فيتشيفا، المدير العام للمديرية العامة للشؤون البحرية والثروة السمكية، بالإضافة إلى ممثلين من الخدمة الخارجية الأوروبية.

وركزت الاجتماعات على دفع الجهود المشتركة في مجال استدامة المياه تمهيداً لمؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026، وتعزيز استراتيجيات أوسع للتكيف والتخفيف المناخي، إلى جانب توثيق التعاون استعداداً لمؤتمر الأمم المتحدة للمحيطات 2025 الذي سيعقد في فرنسا.