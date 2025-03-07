200 مستفيد من خدمات «رحمة» لتعزيز الرعاية الصحية المنزلية في الشارقة

الشارقة (وام)

يواصل برنامج «رحمة» التابع لدائرة الخدمات الاجتماعية في الشارقة تقديم خدمات التمريض المنزلي لما يقارب 200 مستفيد، من كبار السن وذوي الإعاقة، الذين يحتاجون إلى رعاية صحية مستمرة في منازلهم، خاصة أولئك الذين يعانون من حالات صحية تتطلب عناية طبية متكاملة مثل التغذية عبر الأنابيب أو التنفس الصناعي.

وأكدت خلود عبد الله آل علي، مدير مركز خدمات كبار السن، أن البرنامج الذي أطلق في عام 2017 بقرار من المجلس التنفيذي، يهدف إلى تحسين جودة حياة المرضى من خلال توفير خدمات تمريضية منزلية متكاملة، تشمل ممرضة مقيمة، وزيارات طبية دورية، بالإضافة إلى الفحوصات المخبرية وجلسات العلاج الطبيعي.

تسهل الدائرة الوصول إلى الخدمة عبر مركز الاتصال 800700 والموقع الإلكتروني، حيث يتم التواصل مع أسرة المريض لتوضيح شروط الاستفادة التي تشمل إمكانية التكفل الكامل أو الجزئي بالتكاليف وفقاً لدخل الأسرة. وبعد استيفاء المعايير الطبية، يتم تحديد موعد زيارة الفريق الطبي لاعتماد الطلب.

يشترط لقبول الطلب أن يكون المريض مواطناً من إمارة الشارقة، وطريح الفراش بحالة صحية تستدعي الرعاية المنزلية، وفق تقرير طبي معتمد، مع عدم تغطية التأمين الصحي لهذه الخدمات، والتزام الأسرة بالمتابعة الطبية الدورية، مما يضمن رعاية صحية مستدامة للمستفيدين.