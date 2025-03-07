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حاكم عجمان وولي عهده يتقبلان تهاني ولي عهد رأس الخيمة ونائب حاكم أم القيوين بشهر رمضان

حاكم عجمان وولي عهده يتقبلان تهاني ولي عهد رأس الخيمة ونائب حاكم أم القيوين بشهر رمضان
7 مارس 2025 23:58

تقبل صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، بحضور سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي، التهاني بشهر رمضان المبارك من سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة، وسمو الشيخ عبدالله بن راشد المعلا نائب حاكم أم القيوين، مساء اليوم، بقصر الزاهر.

كما تقبل صاحب السمو حاكم عجمان وسمو ولي عهد عجمان التهاني من معالي سهيل بن محمد المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية، ووفد جمعية الإمارات للمحامين والقانونيين وجموع المهنئين بالشهر الفضيل.

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وتمنى المهنئون، بهذه المناسبة، لصاحب السمو حاكم عجمان وسمو ولي عهد عجمان موفور الصحة والسعادة، داعين الله العلي القدير أن يعيد الشهر الفضيل على دولة الإمارات بمزيد من التقدم والازدهار، وعلى شعبها بالخير واليُمن والبركات.

حضر الاستقبالات، الشيخ أحمد بن حميد النعيمي، ممثل صاحب السمو حاكم عجمان للشؤون الإدارية والمالية، والشيخ عبد العزيز بن حميد النعيمي، رئيس دائرة التنمية السياحية، والشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس دائرة البلدية والتخطيط، والشيخ راشد بن عمار بن حميد النعيمي، نائب رئيس نادي عجمان الرياضي، ومعالي الشيخ الدكتور ماجد بن سعيد النعيمي، رئيس ديوان صاحب السمو حاكم عجمان، والشيخ عبد الله بن ماجد النعيمي، مدير عام مكتب شؤون المواطنين بإمارة عجمان، وعدد من الشيوخ ومديري الدوائر وكبار المسؤولين.

المصدر: وام
حاكم عجمان
حميد بن راشد النعيمي
التهاني
شهر رمضان
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