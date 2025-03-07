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علوم الدار

عبدالله بن زايد ووزير الخارجية الأوكراني يبحثان علاقات التعاون بين البلدين

عبدالله بن زايد ووزير الخارجية الأوكراني يبحثان علاقات التعاون بين البلدين
8 مارس 2025 00:08

بحث سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الخارجية، خلال اتصال هاتفي اليوم مع معالي أندريه سيبيها وزير خارجية أوكرانيا، العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها على مختلف المستويات.
وتطرق الجانبان إلى مخرجات الزيارة الرسمية التي قام بها فخامة فلوديمير زيلينسكي رئيس جمهورية أوكرانيا إلى دولة الإمارات شهر فبراير الماضي وأهميتها في توسيع آفاق التعاون الثنائي خاصة في أعقاب توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين.
واستعرض سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان ومعالي أندريه سيبيها، خلال الاتصال الهاتفي، مجمل التطورات الإقليمية والدولية الراهنة.

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أندريه سيبيها
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