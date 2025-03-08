طحنون بن زايد: في اليوم الدولي للمرأة نثمن إسهامات المرأة وعطاءها في بناء أسرتها

أكد سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان نائب حاكم إمارة أبوظبي مستشار الأمن الوطني، أنه في اليوم الدولي للمرأة نثمن إسهامات المرأة وعطاءها في بناء أسرتها.

وقال سموه في منشور عبر حسابه الرسمي في منصة «إكس»: «في اليوم الدولي للمرأة نثمن إسهامات المرأة وعطاءها في بناء أسرتها ودورها في نهضة المجتمع وتقدمه. المرأة في الإمارات شريك محوري وفاعل في مسيرة التنمية، بفضل الرؤية الحكمية للقيادة التي أولت تمكين المرأة كل الرعاية والاهتمام، لتحقق بلادنا إنجازات عالمية متميزة. خالص الشكر والتقدير للإماراتيات ونساء العالم».