تمديد فترة تسجيل الطلبة في المدارس الحكومية للعام الدراسي المقبل

أعلنت وزارة التربية والتعليم عن تمديد فترة التسجيل للطلبة في المدارس الحكومية للعام الدراسي 2025 – 2026 لمدة أسبوع.

وقالت الوزارة، في حسابها على منصة "إكس" للتواصل، أن هذا الإجراء يأتي من أجل "إتاحة الفرصة لأولياء الأمور لاستكمال كافة الإجراءات المطلوبة".

#وزارة_التربية_والتعليم تعلن عن تمديد فترة التسجيل للطلبة في المدارس الحكومية للعام الدراسي 2025 – 2026 لمدة أسبوع، وذلك لإتاحة الفرصة لأولياء الأمور لاستكمال كافة الإجراءات المطلوبة.

للتقديم يرجى زيارة الرابط أدناه:https://t.co/w9rL9RHCqm pic.twitter.com/qdISayU11T — وزارة التربية والتعليم (@MOEUAEofficial) March 8, 2025