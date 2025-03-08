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علوم الدار

تمديد فترة تسجيل الطلبة في المدارس الحكومية للعام الدراسي المقبل

شعار وزارة التربية والتعليم
8 مارس 2025 22:13

أعلنت وزارة التربية والتعليم عن تمديد فترة التسجيل للطلبة في المدارس الحكومية للعام الدراسي 2025 – 2026 لمدة أسبوع.
وقالت الوزارة، في حسابها على منصة "إكس" للتواصل، أن هذا الإجراء يأتي من أجل "إتاحة الفرصة لأولياء الأمور لاستكمال كافة الإجراءات المطلوبة".

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المصدر: الاتحاد - أبوظبي
وزارة التربية والتعليم
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