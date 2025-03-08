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سعود بن صقر يتقبل تهاني نائب حاكم أم القيوين وجموع المهنئين بشهر رمضان

سعود بن صقر يتقبل تهاني نائب حاكم أم القيوين وجموع المهنئين بشهر رمضان
9 مارس 2025 01:32

استقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم رأس الخيمة، في مجلس الضيافة بخزام، سمو الشيخ عبدالله بن راشد المعلا نائب حاكم أم القيوين، ومعالي الشيخ سالم بن خالد القاسمي، وزير الثقافة، ومعالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، وجموع المهنئين بشهر رمضان المبارك.

وتقبل سموه التهاني بهذه المناسبة المباركة من كبار المسؤولين، والمواطنين، وأبناء الجاليات العربية والإسلامية الذين قدموا لتهنئة سموه بالشهر الفضيل.

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وتقدم الجميع بالدعاء إلى الله عز وجل أن يعيد هذه المناسبة المباركة على صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم رأس الخيمة، بموفور الصحة والعافية، وعلى شعب دولة الإمارات والأمتين العربية والإسلامية باليُمن والخير والبركات.

حضر الاستقبالات الشيخ خالد بن سعود بن صقر القاسمي، نائب رئيس مجلس إدارة مكتب الاستثمار والتطوير في رأس الخيمة، والشيخ صقر بن سعود بن صقر القاسمي، رئيس مجلس إدارة شركة «سيراميك رأس الخيمة»، وعدد من المسؤولين.

المصدر: وام
سعود بن صقر القاسمي
حاكم رأس الخيمة
التهاني
شهر رمضان
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