آمنة الكتبي (دبي)

كشفت بلدية دبي عن تفاصيل إنجازاتها في مجال التواصل مع المتعاملين وتحسين الخدمات خلال عام 2024، حيث أظهرت الإحصاءات تحقيق نتائج بارزة في مختلف القنوات والخدمات المقدمة، حيث بلغ إجمالي عدد المخرجات المنفذة من برامج التواصل مع المتعاملين 57 مخرجاً، بينما تم تنفيذ 80 فرصة تحسين من خلال سجل منظور المتعامل، كما سجل نظام المواعيد تنفيذ 4 آلاف و781 موعداً.

وفي إطار التحول الرقمي، أعادت بلدية دبي تصميم 46 خدمة وفق مبادئ سياسة 360، كما أضافت 21 خدمة جديدة على منصة «دبي الآن» خلال عامي 2023-2024، أما على صعيد التفاعل مع الجمهور، فقد شهدت مختلف القنوات مليوناً و75 ألف تفاعل، في حين بلغ إجمالي الاستفسارات الواردة لمراكز الاتصال 150 ألف استفسار، مقابل 65 ألف استفسار للدعم التقني، كما استقبلت البلدية 432 ألفاً و98 مكالمة واردة، وتعاملت مع 208 آلاف و457 بلاغاً وخدمة عبر قنوات مركز الاتصال.

وفيما يخص الخدمات الميدانية، أنجزت مبادرة «مركبة السعادة»، 698 معاملة خلال عام 2024، بينما استقبلت مراكز «حياكم» 23 ألفاً و599 زيارة للمتعاملين بين يناير وديسمبر 2024.

مقومات جودة الحياة

أكدت بلدية دبي سعيها الدائم للريادة والتميز وتطبيق أفضل المعايير العالمية في الأداء وخدمة المتعاملين، حرصاً منها على توفير أفضل الخدمات وجميع مقومات الرفاهية وجودة الحياة لسكان وزوار إمارة دبي، وذلك تعزيزاً لمكانتها العالمية، وترسيخاً لتطلعاتها وتنافسيتها على المراكز الأولى عالمياً في مختلف المجالات، وتعزز هذه الأرقام من تطلعات البلدية في تطوير وتحسين تجربة المتعامل على مستوى منهجيات وآليات العمل وقنوات الخدمة، انطلاقاً من قيمها المؤسسية في الاهتمام باحتياجات المتعامل بشفافية، والتزاماً منها بميثاق إسعاد المتعاملين.

ويأتي ذلك تحقيقاً لهدفها الاستراتيجي في تقديم خدمات استباقية ذكية ومتكاملة، وتبني أحدث الحلول المبتكرة التي تحقق سعادة المتعاملين وتلبي تطلعاتهم، بما يعكس مكانة إمارة دبي وريادتها في تبسيط الإجراءات الحكومية وتسهيلها على الجميع، كما ويعكس هذا الإنجاز جهود بلدية دبي المستمرة في تحسين الخدمات وتعزيز رضا المتعاملين عبر قنوات متعددة، بما يواكب رؤية الإمارة في تقديم خدمات حكومية رائدة ومبتكرة.