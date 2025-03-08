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علوم الدار

قصي الغصين يساهم بمليون درهم دعماً لحملة «وقف الأب»

قصي الغصين يساهم بمليون درهم دعماً لحملة «وقف الأب»
9 مارس 2025 02:44

 دبي (الاتحاد)

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ساهم رجل الأعمال قصي محمد أحمد الغصين، بمبلغ مليون درهم لدعم حملة «وقف الأب»، وتأتي المساهمة ضمن التجاوب المجتمعي الكبير مع حملة «وقف الأب» التي تنضوي تحت مظلة مؤسسة «مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية» وتم تدشينها بالتزامن مع شهر رمضان الكريم، حيث تجسد الحملة نهجاً متفرداً في العمل الإنساني يستند إلى المشاركة المجتمعية الشاملة لترسيخ الاستدامة في العطاء، من خلال الوقف الذي يهدف إلى ضمان تدفق الدعم في مجالات حيوية تلامس احتياجات الفئات الأقل حظاً وفي مقدمتها الرعاية الصحية. وقال قصي الغصين: «تعتبر حملة «وقف الأب»، مبادرة استثنائية، بما ترسخه من حراك مجتمعي شامل يعمل على تكاتف الجميع من أفراد ومؤسسات ورواد العمل الإنساني للقيام بمسؤولياتهم المجتمعية في دعم العمل الإنساني والخيري، والحملات الرمضانية التي يطلقها سموه كل عام تترك تأثيراً مهماً في تعزيز العمل الإنساني المستدام في مجتمع الإمارات، كما تنعكس بآثار إيجابية كبيرة على مختلف المجتمعات حول العالم». وأضاف: «يسرنا أن نكون من المساهمين في هذه الحملة التي تهدف إلى دعم حصول الفقراء والمحتاجين وغير القادرين على خدمات الرعاية الصحية، وهو هدف نبيل ينطلق من الإدراك لأهمية هذا المجال في الارتقاء بجودة حياة الإنسان وتمكينه، حيث يعتبر الإنسان هو المحرك الحقيقي لجهود التنمية والتقدم في المجتمعات، وهذا الهدف يفتح باباً مهماً للعطاء للمساهمة في استدامة التدفق المالي لدعم هذا المجال الحيوي الذي يلامس مباشرة الاحتياجات الإنسانية».

وقف الأب
دبي
مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية
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